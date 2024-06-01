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Объявившая о разводе Нюша шокировала фанатов

Подавшая на развод Нюша шокировала фанатов, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2024 16:08 Фото: Instagram/nyusha_nyusha
Популярная российская певица Нюша Шурочкина накануне, 31 мая 2024 года, опубликовала серию фотографий, в которых предстала в необычном макияже. Из-за этого хейтеры накинулись на артистку, сообщает Zakon.kz.

По словам Нюши, снимки, опубликованные в Instagram, сделаны на премии ИРИ – национальная премия интернет-контента в РФ. Для мероприятия певица выбрала облегающее красное платье с пайетками.

Подписчики были шокированы макияжем Нюши – они не поняли, почему артистке замазала брови и ярко накрасили губы:

  • "Нюша уже не та".
  • "На себя не похожа".
  • "Не нравится образ, ужас".
  • "А зачем брови замазывать?"
  • "Что за мода себя устрашнять?"
  • "Не очень удачный мейк, помада старит..."
  • "Зачем так сильно выводить губы, если они и так накаченные?"

Но преданные фанаты певицы заступились за своего кумира:

"Нюша красотка".

"Какая прекрасная!"

"Красивый образ, но грустная".

"Как всегда разная и прекрасная".

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7 мая 2024 года стало известно, что Нюша Шурочкина с мужем Игорем Сивовым официально объявили о разводе. А 27 мая мировой судебный участок Пресненского района Москвы зарегистрировал дело о расторжении брака между российской певицей Алсу и ее супругом, предпринимателем Яном Абрамовым.

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