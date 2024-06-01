Объявившая о разводе Нюша шокировала фанатов

Популярная российская певица Нюша Шурочкина накануне, 31 мая 2024 года, опубликовала серию фотографий, в которых предстала в необычном макияже. Из-за этого хейтеры накинулись на артистку, сообщает Zakon.kz.

По словам Нюши, снимки, опубликованные в Instagram, сделаны на премии ИРИ – национальная премия интернет-контента в РФ. Для мероприятия певица выбрала облегающее красное платье с пайетками.

Подписчики были шокированы макияжем Нюши – они не поняли, почему артистке замазала брови и ярко накрасили губы:

"Нюша уже не та".

"На себя не похожа".

"Не нравится образ, ужас".

"А зачем брови замазывать?"

"Что за мода себя устрашнять?"

"Не очень удачный мейк, помада старит..."

"Зачем так сильно выводить губы, если они и так накаченные?"

Но преданные фанаты певицы заступились за своего кумира:

"Нюша красотка".

"Какая прекрасная!"

"Красивый образ, но грустная".

"Как всегда разная и прекрасная".

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7 мая 2024 года стало известно, что Нюша Шурочкина с мужем Игорем Сивовым официально объявили о разводе. А 27 мая мировой судебный участок Пресненского района Москвы зарегистрировал дело о расторжении брака между российской певицей Алсу и ее супругом, предпринимателем Яном Абрамовым.