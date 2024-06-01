Объявившая о разводе Нюша шокировала фанатов
По словам Нюши, снимки, опубликованные в Instagram, сделаны на премии ИРИ – национальная премия интернет-контента в РФ. Для мероприятия певица выбрала облегающее красное платье с пайетками.
Подписчики были шокированы макияжем Нюши – они не поняли, почему артистке замазала брови и ярко накрасили губы:
- "Нюша уже не та".
- "На себя не похожа".
- "Не нравится образ, ужас".
- "А зачем брови замазывать?"
- "Что за мода себя устрашнять?"
- "Не очень удачный мейк, помада старит..."
- "Зачем так сильно выводить губы, если они и так накаченные?"
Но преданные фанаты певицы заступились за своего кумира:
"Нюша красотка".
"Какая прекрасная!"
"Красивый образ, но грустная".
"Как всегда разная и прекрасная".
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7 мая 2024 года стало известно, что Нюша Шурочкина с мужем Игорем Сивовым официально объявили о разводе. А 27 мая мировой судебный участок Пресненского района Москвы зарегистрировал дело о расторжении брака между российской певицей Алсу и ее супругом, предпринимателем Яном Абрамовым.