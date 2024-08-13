Семилетний сын Молдир Ауелбековой раскрыл возраст матери

10 августа 2024 года казахстанской певице Молдир Ауелбековой исполнилось 38 лет. Позднее в своем Instagram она опубликовала ролик, в котором заявила, что ей 28 лет, но сын артистки сразу же поправил родительницу, сообщает Zakon.kz.

В опубликованном ролике голос за кадром поздравляет певицу с 28-летием.

"Спасибо. Да, мне исполнилось 28. Старо выгляжу, но ничего", – говорит в ответ Молдир Ауелбекова.

Но сидящий рядом семилетний сын удивленно спросил у артистки: "Мама, разве не 38?!" Ауелбекова сильно рассмеялась и ответила Салтаю согласием.

Вместе с Молдир посмеялись и ее подписчики, которые поздравили певицу с днем рождения. Они также отметили, что артистка выглядит очень молодо:

"Смех – огонь".

"Умный ребенок".

"С днем рождения".

"Вы очень молодо выглядите".

"Вы похожи не на 38-летнюю, а на 18-летнюю".

"Жаным, такой смех. С днем рождения! Желаю всего наилучшего!"

"Пусть новый возраст принесет больше хорошего и радости. Люблю же вас".

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