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Семилетний сын Молдир Ауелбековой раскрыл возраст матери

Семилетний сын Молдир Ауелбековой раскрыл возраст матери, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2024 10:36 Фото: Instagram/saltay_amanbek
10 августа 2024 года казахстанской певице Молдир Ауелбековой исполнилось 38 лет. Позднее в своем Instagram она опубликовала ролик, в котором заявила, что ей 28 лет, но сын артистки сразу же поправил родительницу, сообщает Zakon.kz.

В опубликованном ролике голос за кадром поздравляет певицу с 28-летием.

"Спасибо. Да, мне исполнилось 28. Старо выгляжу, но ничего", – говорит в ответ Молдир Ауелбекова.

Но сидящий рядом семилетний сын удивленно спросил у артистки: "Мама, разве не 38?!" Ауелбекова сильно рассмеялась и ответила Салтаю согласием.

Вместе с Молдир посмеялись и ее подписчики, которые поздравили певицу с днем рождения. Они также отметили, что артистка выглядит очень молодо:

  • "Смех – огонь".
  • "Умный ребенок".
  • "С днем рождения".
  • "Вы очень молодо выглядите".
  • "Вы похожи не на 38-летнюю, а на 18-летнюю".
  • "Жаным, такой смех. С днем рождения! Желаю всего наилучшего!"
  • "Пусть новый возраст принесет больше хорошего и радости. Люблю же вас".

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