Стало известно, с кем судится Баян Алагузова

Сегодня, 28 июня 2024 года, известные алматинские адвокаты Олег и Анна Черновы раскрыли имя человека, с которым судится продюсер Баян Алагузова, сообщает Zakon.kz.

Ранее сообщалось, что Баян Алагузова решила пойти в суд за защитой чести и достоинства. Об этом стало известно 7 июня из публикации известных алматинских адвокатов Олега и Анны Черновых.

"Сегодня прошел процесс по факту оскорбления Баян Алагузовой. Адвокат Даны Орманбаевой заявил ряд ходатайств. Мы в свою очередь дали на них возражения. В итоге суд отказал в удовлетворении всех ходатайств стороны защиты. Потому как суд – это не цирк или кинотеатр и там главенствует закон и нормы УПК", – написала Анна Чернова в Instagram.

Далее, по словам юриста, участники процесса "около часа слушали выдержки из книг, СМИ, цитаты из фильмов".

"Больше ничего интересного по существу дела не было. На этом суд прервал адвоката и перенес процесс на 1 июля. Примерно понимаю, к чему клонит защита. Сейчас это по-модному называют газлайтингом. Никто не заслуживает оскорблений, унижений чести и достоинства, поэтому уголовные проступки ничем оправдать не получится. Опять же, так нам велит закон, перед которым все равны в нашей стране, а это не это излюбленное некоторыми оправдывателями преступлений "она сама виновата". 1 июля в 10:00 в Медеуском районном суде №2 (уголовный) продолжение, и раз уж оппоненты просят побольше зал для зрителей, то желающие поддержать и нашу клиентку могут туда зайти", – заключила Анна Чернова.

О том, что в отношении известной казахстанки Даны Орманбаевой завели уголовное дело из-за угроз и оскорблений, стало известно 17 апреля 2024 года. Тогда в Департаменте полиции Алматы сообщили, что дело завели по заявлению жительницы южной столицы о размещении в социальных сетях угроз и оскорблений с признаками разжигания межнациональной розни.

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Дана Орманбаева – казахстанский продюсер, телеведущая, общественный деятель, журналист и писатель. Она автор таких книг, как "Мы не ругаем детей", "Методы построения доверия в современной организации".