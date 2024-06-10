Баян Алагузова решила судиться
Фото: Instagram/advokat_oleg_chernov
Казахстанский продюсер и телеведущая Баян Алагузова решила пойти в суд за защитой чести и достоинства, сообщает Zakon.kz.
Об этом сообщил адвокат Олег Чернов.
"Наша команда защищает интересы Баян Алагузовой в двух делах: по факту оскорбления и по защите чести, достоинства и деловой репутации. Баян решила действовать в правовом поле, иначе просто не получится", – написал он на своей странице в Instagram.
С кем именно решила судиться Алагузова, пока не известно. Комментаторы же предположили, что речь идет о блогере, которая раннее раскритиковала социальный проект продюсера.
В течение последнего месяца Баян Алагузова много путешествовала: сначала она была в США, затем в Европе.
Ранее продюсер сравнила своих хейтеров с нелюбимым мужем.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript