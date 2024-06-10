Баян Алагузова решила судиться

Казахстанский продюсер и телеведущая Баян Алагузова решила пойти в суд за защитой чести и достоинства, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил адвокат Олег Чернов.

"Наша команда защищает интересы Баян Алагузовой в двух делах: по факту оскорбления и по защите чести, достоинства и деловой репутации. Баян решила действовать в правовом поле, иначе просто не получится", – написал он на своей странице в Instagram.

С кем именно решила судиться Алагузова, пока не известно. Комментаторы же предположили, что речь идет о блогере, которая раннее раскритиковала социальный проект продюсера.

В течение последнего месяца Баян Алагузова много путешествовала: сначала она была в США, затем в Европе.

Ранее продюсер сравнила своих хейтеров с нелюбимым мужем.