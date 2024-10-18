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Очередной пранк Карины Оксукпаевой над детьми рассмешил ее подписчиков

Очередной пранк Карины Оксукпаевой над детьми рассмешил ее подписчиков, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 18:14 Фото: Instagram/oksukpaevak
Популярная казахстанская блогерша и бизнесвумен Карина Оксукпаева вновь разыграла своих маленьких сыновей – Алима, Тиму и Дамира. На этот раз она сперва разрешила им набрать игрушек, а затем сказала, что их нужно своровать. Чем закончился пранк – в материале Zakon.kz.

Видео, опубликованное 18 октября 2024 года в Instagram, трехкратная мама подписала: "Проверка совести, которую один из сыновей провалил". В нем видно, что семья находилась в одном из магазинов игрушек. Сначала Карина обрадовала Алима и Тиму тем, что им можно взять любую игрушку, добавив, что их количество не ограничено.

"Не часто ты нам такие вечера устраиваешь... Обожаю маму больше всех в жизни", – сказал старший сын Алим.

Затем Оксукпаева заявила детям, что у нее нет денег, и что все набранное "надо украсть". Алим возмутился, и предложил Тиме все расставить по местам, но не был услышан братишкой. Средний сын блогера согласился с мамой и даже успел перешагнуть за пределы магазина.

Поклонники Карины давно привыкли к таким розыгрышам. Они в очередной раз просто посмеялись, сопроводив свои комментарии смайликом в виде лица, катающегося на полу от смеха:

  • "Мать года".
  • "Какие они предсказуемые".
  • "Почему ее до сих пор не позвали на шоу "Мужское/Женское".
  • "По сути… он поступил так, как мать сказала. Против матери не пошел, лучший сын!"
  • "Другие матери рожают, чтобы оберегать детей. Каря рожает, чтобы наносить травмы и проверять на прочность психику. Тиме можно доверять больше, никогда не ослушается".

Оказалось, в итоге дети набрали игрушек на приличную сумму. Одна из подписчиц спросила у блогера: "Скажите мне, пожалуйста, что им все купили в итоге".

"Да, на 80 тыс. тенге набрали", – ответила Оксукпаева.

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В июле 2024 года Карина Оксукпаева уже разыгрывала сыновей. Тогда она заявила Алиму и Тиме, что они втроем едут грабить банк. Что из этого вышло, можете узнать по ссылке.

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