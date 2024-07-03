Прохожие не узнали Торегали Тореали, просившего 2000 тенге на обувь
Если ранее 31-летний артист примерил образ уличного музыканта, то сегодня, 3 июля 2024 года, он опубликовал видео, где переоделся в бомжа и просил у прохожих на Арбате 2000 тенге на обувь. Многие проходили мимо, говоря, что у них нет денег. На просьбу о "помощи" отреагировала лишь одна девушка, которая дала Торегали 1000 тенге. Затем он раскрыл себя и подарил девушке 50 тыс. тенге.
"Оказывается, есть добрые люди!" – написал под публикацией Торегали Тореали.
Комментаторы отметили, что певец придумал классный соцэксперимент и попросили его чаще снимать подобные видео:
- "О, Боже, я бы сразу узнал!"
- "Молодец. Классно придумали!"
- "Я бы сразу узнала по голосу и по глазу".
- "Тот факт, что Тореш притворился нищим, – хит".
- "Побольше снимайте, пожалуйста, такого рода видео".
- "Чего ты только не делаешь. Ой, от души посмеялась. Тореш, ты подарил нам красивую улыбку".
Другие же неоднозначно отреагировали на девушку, которая отозвалась на "мольбу о помощи" артиста:
- "Девушка – молодец, добродушная".
- "Девушка прошла и вернулась, отлично сыграли, аплодирую".
- "Эта девушка, оказывается, очень добрая... Если бы добрых людей было больше, то они относились к друг другу с теплотой".
Но нашлись среди фолловеров и те, кто припомнил Торегали Тореали прошлогодние проблемы с полицейскими:
- "Тореш, будь осторожен, чтобы полицейские не поймали тебя, сказав, что певцу нельзя так ходить".
- "Это правильнее, чем с кем-то драться и иметь проблемы с полицейскими. Торешжан, будь здоров".
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Напомним, что 14 июня 2023 года полиция задержала Торегали Тореали за нарушение ПДД. Певец вел себя агрессивно, не подчинялся полицейским, нецензурно выражался и пытался скрыться с места задержания. По данным экспертизы, он находился в состоянии наркотического опьянения. Певца арестовали на 20 суток и лишили водительских прав на семь лет.
Позднее арест Торегали Тореали продлили за неповиновение полиции. В конце сентября стало известно, что он вновь предстанет перед судом – на этот раз за оскорбление полицейских во время задержания. Суд учел смягчающие обстоятельства (у артиста на иждивении пять малолетних детей) и назначил шоумену наказание в виде привлечения к общественным работам на срок до 40 часов.