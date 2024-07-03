Прохожие не узнали Торегали Тореали, просившего 2000 тенге на обувь

Популярный казахстанский певец Торегали Тореали удивляет свою аудиторию социальными экспериментами, которые проводит на улицах Алматы, сообщает Zakon.kz.

Если ранее 31-летний артист примерил образ уличного музыканта, то сегодня, 3 июля 2024 года, он опубликовал видео, где переоделся в бомжа и просил у прохожих на Арбате 2000 тенге на обувь. Многие проходили мимо, говоря, что у них нет денег. На просьбу о "помощи" отреагировала лишь одна девушка, которая дала Торегали 1000 тенге. Затем он раскрыл себя и подарил девушке 50 тыс. тенге.

"Оказывается, есть добрые люди!" – написал под публикацией Торегали Тореали.

Комментаторы отметили, что певец придумал классный соцэксперимент и попросили его чаще снимать подобные видео:

"О, Боже, я бы сразу узнал!"

"Молодец. Классно придумали!"

"Я бы сразу узнала по голосу и по глазу".

"Тот факт, что Тореш притворился нищим, – хит".

"Побольше снимайте, пожалуйста, такого рода видео".

"Чего ты только не делаешь. Ой, от души посмеялась. Тореш, ты подарил нам красивую улыбку".

Другие же неоднозначно отреагировали на девушку, которая отозвалась на "мольбу о помощи" артиста:

"Девушка – молодец, добродушная".

"Девушка прошла и вернулась, отлично сыграли, аплодирую".

"Эта девушка, оказывается, очень добрая... Если бы добрых людей было больше, то они относились к друг другу с теплотой".

Но нашлись среди фолловеров и те, кто припомнил Торегали Тореали прошлогодние проблемы с полицейскими:

"Тореш, будь осторожен, чтобы полицейские не поймали тебя, сказав, что певцу нельзя так ходить".

"Это правильнее, чем с кем-то драться и иметь проблемы с полицейскими. Торешжан, будь здоров".

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Напомним, что 14 июня 2023 года полиция задержала Торегали Тореали за нарушение ПДД. Певец вел себя агрессивно, не подчинялся полицейским, нецензурно выражался и пытался скрыться с места задержания. По данным экспертизы, он находился в состоянии наркотического опьянения. Певца арестовали на 20 суток и лишили водительских прав на семь лет.

Позднее арест Торегали Тореали продлили за неповиновение полиции. В конце сентября стало известно, что он вновь предстанет перед судом – на этот раз за оскорбление полицейских во время задержания. Суд учел смягчающие обстоятельства (у артиста на иждивении пять малолетних детей) и назначил шоумену наказание в виде привлечения к общественным работам на срок до 40 часов.