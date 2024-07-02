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Торегали Тореали кардинально поменял имидж

Торегали Тореали кардинально поменял амплуа, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2024 11:35 Фото: Instagram/toregalitoreali
31-летний казахстанский певец Торегали Тореали примерил образ уличного музыканта. Артист устроил представление для прохожих и поделился экспериментом с подписчиками, сообщает Zakon.kz.

Видео музыкант разместил 2 июля 2024 года на личной странице в Instagram.

В подписи к публикации значится отрывок стихотворения казахстанского поэта Мухтара Шаханова.

На кадрах мужчина с седой бородой и в ярких сланцах играет на гитаре. Его исполнение привлекло внимание случайных прохожих. Люди останавливаются и слушают композицию. В конце Тореали снимает шапку и отрывает бороду под бурные аплодисменты.

Комментаторам также понравился "дебют" Тореали в роли уличного музыканта.

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Торегали Тореали показал всех детей
, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2024 11:35

В конце 2023 года Тореали показал, как отбывает назначенное ему судом наказание – 40 часов общественных работ.

Напомним, что полиция задержала Торегали Тореали 14 июня за нарушение ПДД. Певец вел себя агрессивно, не подчинялся полицейским, нецензурно выражался и пытался скрыться с места задержания. По данным экспертизы, он находился в состоянии наркотического опьянения.

Певца арестовали на 20 суток и лишили водительских прав на семь лет. Позже арест продлили за неповиновение полиции. В конце сентября стало известно, что Тореали вновь предстанет перед судом – на этот раз за оскорбление полицейских во время задержания. Суд учел смягчающие обстоятельства (у Тореали на иждивении пять малолетних детей) и назначил шоумену наказание в виде привлечения к общественным работам на срок до 40 часов.

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