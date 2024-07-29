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Торегали Тореали ворвался на чужую свадьбу

Торегали Тореали ворвался на чужую свадьбу, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 19:00 Фото: Instagram/toregalitoreali, МВД, polisia.kz
Популярный казахстанский певец Торегали Тореали продолжает проводить социальные эксперименты. На этот раз он переоделся в дедушку и ворвался на чужую свадьбу, сообщает Zakon.kz.

Кадрами с торжества артист поделился в Instagram. Оказалось, собравшиеся отмечали 60-летие хозяйки мероприятия. Затем Тореали решил спеть для юбилярши и ее мужа, и заставил их танцевать вальс. Через какое-то время певец раскрыл себя и гости окружили его, чтобы сделать с ним фото.

Обращаясь к своим поклонникам, Торегали спросил, смог ли он подарить им хорошее настроение. Ответ был положительный. Также подписчики отметили, что их кумир – разносторонняя личность:

  • "Наверное, люди узнали".
  • "Ты круто играешь роль. Молодец".
  • "Прекрасно. Желаю вам дожить до лет этого дедушки".
  • "Ваше творчество разностороннее: акын, певец, все можете".
  • "Ты хорошо спародировал дедушек. Они ведь так же громко говорят".

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Напомним, что это не первое перевоплощение Торегали Тореали. Ранее он уже примерил образ уличного музыканта, а также переодевался в бомжа, который просил у прохожих 2 тыс. тенге на обувь.

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