Дебош в самолете: Кайрат Нуртас сделал заявление в суде

Суд Астаны 5 июля 2024 года начал рассматривать административное дело в отношении казахстанского певца Кайрата Нуртаса, сообщает Zakon.kz.

Ему предъявлено обвинение по факту мелкого хулиганства и умышленного причинения легкого вреда здоровью пассажиру на борту самолета сообщением Алматы – Астана.

Кайрат Нуртас принимает участие в суде онлайн. Он и его мама Гульзира Айдарбекова заявили, что против того, чтобы СМИ снимали происходящее на фото и видео. Потерпевший Асылбек Беккаиров выступил с аналогичной просьбой. Судья поддержала ходатайства, запретив фото- и видеофиксацию со стороны наблюдателей.

"Инцидент произошел 4 июля примерно в 20:00 на борту самолета сообщением Алматы – Астана. Возникла словесная перепалка между Кайратом Нуртасом и Асылбеком Беккаировым. Тогда подсудимый нанес ему удар по правой стороне лица. Потерпевшей получил легкий вред здоровью", – зачитала материалы дела судья.

Однако Кайрат Нуртас заявил, что не нарушал закон и сам оказался потерпевшим. По его словам, Беккаиров позвал его на свадьбу.

"И я ему матом ответил, что не пойду. Он меня схватил за голову и ударил, и я его в ответ тоже ударил, но я не нарушал порядок на борту, я тихо сидел. Да, нанес телесные повреждения, но ударил после того, как он меня ударил... ... Все есть на видео. Поэтому не понимаю, почему я на скамье подсудимых, если он напал на меня? Я ознакомлен с материалами дела. Я написал заявление и прошел необходимые медицинские экспертизы". Кайрат Нуртас

К слову, в суде выяснилось, что певец и потерпевший знакомы, раньше они были друзьями.

Присутствующий на процессе гособвинитель запросил 15 суток ареста в качестве наказания Кайрату Нуртасу. Последний, в свою очередь, просил назначить ему штраф, а не арест.

5 июля появилась информация о задержании казахстанского певца Кайрата Нуртаса. Артиста задержали за мелкое хулиганство и умышленное причинение легкого вреда здоровью на борту самолета.

Это не первые его проблемы с законом за 2024 год. 29 апреля в Алматы Кайрата Нуртаса привлекли к административной ответственности за непристегнутый ремень безопасности. В этот же день артиста снова привлекли к ответственности, но уже за нецензурную брань во время концерта.