Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

"Спаринг-партнера" Кайрата Нуртаса тоже отправили под арест

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2024 17:58 Фото: Zakon.kz
Мужчину, с которым у известного казахстанского певца Кайрата Нуртаса произошел конфликт на борту самолета, тоже отправили под арест, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе суда Алматы, он привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство

"Специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям города Алматы рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении Б. (ч. 1 ст. 434 КоАП). Судом установлено, что 4 июля 2024 года Б., находясь на борту самолета по направлению Алматы – Астана, устроил словесный конфликт, перешедший в драку с известным певцом А., в ходе драки на борту самолета выражался нецензурной бранью. Своими действиями он проявил неуважение к обществу и нарушил общественный порядок", – говорится в сообщении суда.

В суде мужчина вину не признал. Постановлением суда он признан виновным и ему назначено административное взыскание в виде ареста сроком 10 суток.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Отметим, что в адмсуде Астаны, где рассматривали дело Кайрата Нуртаса, певец заявил, что сам является потерпевшим, так как оппонент ударил его первым.

5 июля появилась информация о том, что Кайрата Нуртаса задержали за мелкое хулиганство и умышленное причинение легкого вреда здоровью на борту самолета Алматы – Астана. В суде стало известно, что певец примирился с потерпевшим по поводу причинения вреда здоровья. Поэтому его осудили только за мелкое хулиганство.

Читайте также

Регулирование дорожного движения, полиция, полицейский, дорога, машины
Еще одну из улиц закроют для движения транспорта в Алматы на два дня
ЕНТ, тестирование, тесты, школьники, экзамены, выпускной класс, выпускники школы
596 нарушений и максимальный балл: что известно о промежуточных итогах ЕНТ
Уличный серфер: трюкача сняли на видео в реке Алматы
Кто ты, воин: серфера-экстремала сняли на видео на реке в Алматы
Ирина Капитанова
Нуртас Кайрат Алматы 2024 год Приговоры Аресты
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
К казахстанцам с предупреждением обратились из Нацбанка
К казахстанцам с предупреждением обратились из Нацбанка
Задержан Кайрат Нуртас
Задержан Кайрат Нуртас
Димаш Кудайберген анонсировал отъезд из Казахстана
Димаш Кудайберген анонсировал отъезд из Казахстана
Алматы, вид на город Алматы, зима, канатная дорога
ДЧС Алматы выпустил оперативное предупреждение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: