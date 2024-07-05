"Спаринг-партнера" Кайрата Нуртаса тоже отправили под арест

Мужчину, с которым у известного казахстанского певца Кайрата Нуртаса произошел конфликт на борту самолета, тоже отправили под арест, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе суда Алматы, он привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство

"Специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям города Алматы рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении Б. (ч. 1 ст. 434 КоАП). Судом установлено, что 4 июля 2024 года Б., находясь на борту самолета по направлению Алматы – Астана, устроил словесный конфликт, перешедший в драку с известным певцом А., в ходе драки на борту самолета выражался нецензурной бранью. Своими действиями он проявил неуважение к обществу и нарушил общественный порядок", – говорится в сообщении суда.

В суде мужчина вину не признал. Постановлением суда он признан виновным и ему назначено административное взыскание в виде ареста сроком 10 суток.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Отметим, что в адмсуде Астаны, где рассматривали дело Кайрата Нуртаса, певец заявил, что сам является потерпевшим, так как оппонент ударил его первым.

5 июля появилась информация о том, что Кайрата Нуртаса задержали за мелкое хулиганство и умышленное причинение легкого вреда здоровью на борту самолета Алматы – Астана. В суде стало известно, что певец примирился с потерпевшим по поводу причинения вреда здоровья. Поэтому его осудили только за мелкое хулиганство.