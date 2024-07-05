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31-летний Торегали Тореали стал отцом шестой раз

Торегали Тореали стал отцом в шестой раз , фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2024 00:41 Фото: Instagram/toregalitoreali
31-летний казахстанский популярный певец Торегали Тореали стал отцом шестой раз, сообщает Zakon.kz.

Об этом он 5 июля сообщил на своей странице в Instagram. Артист опубликовал фотографии со своей супругой из больничной палаты. 

В подписи под постом Торегали Тореали отметил, что роддом стал его вторым домом.

Подписчики певца пожелали новорожденному счастья и здоровья. 

Отметим, жену артиста зовут Толкын Мырзакимова. Они расписались в 2014 году, но свадьбу сыграли лишь в 2017-м, когда у них было уже двое дочерей. У супругов есть пятеро детей: три дочери и два сына.

Ранее Торегали Тореали показал своих детей. 

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