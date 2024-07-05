31-летний Торегали Тореали стал отцом шестой раз

31-летний казахстанский популярный певец Торегали Тореали стал отцом шестой раз, сообщает Zakon.kz.

Об этом он 5 июля сообщил на своей странице в Instagram. Артист опубликовал фотографии со своей супругой из больничной палаты.

В подписи под постом Торегали Тореали отметил, что роддом стал его вторым домом.

Подписчики певца пожелали новорожденному счастья и здоровья.

Отметим, жену артиста зовут Толкын Мырзакимова. Они расписались в 2014 году, но свадьбу сыграли лишь в 2017-м, когда у них было уже двое дочерей. У супругов есть пятеро детей: три дочери и два сына.

Ранее Торегали Тореали показал своих детей.

