31-летний Торегали Тореали стал отцом в шестой раз
Фото: Instagram/toregalitoreali
31-летний казахстанский популярный певец Торегали Тореали стал отцом в шестой раз, сообщает Zakon.kz.
Об этом он 5 июля сообщил на своей странице в Instagram. Артист опубликовал фотографии со своей супругой из больничной палаты.
В подписи под постом Торегали Тореали отметил, что роддом стал его вторым домом.
Подписчики певца пожелали новорожденному счастья и здоровья.
Отметим, жену артиста зовут Толкын Мырзакимова. Они расписались в 2014 году, но свадьбу сыграли лишь в 2017-м, когда у них было уже двое дочерей. У супругов есть пятеро детей: три дочери и два сына.
Ранее Торегали Тореали показал своих детей.
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