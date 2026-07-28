"Мне жаль": экс-жена Джигана показала дочь, которую долго скрывала

Российская предпринимательница Оксана Самойлова поздравила старшую дочь Ариелу с 15-летием, сообщает Zakon.kz.

Экс-жена рэпера Джигана в шутку отметила, что это ее самый засекреченный ребенок.

"Одно фото один раз в год – и больше никаких появлений в медиа. Ребенок, который хотел проявляться так, как видит он сам, а его хейтили взрослые тети. Только близкие знают, какая ты добрая, отзывчивая, творческая, взрослая, заботливая, ранимая и прекрасная. Мне так жаль, что тебе пришлось все это проживать", – подчеркнула Самойлова под фотографией с дочерью.

Также она заявила, что всегда будет на стороне старшего ребенка.

"Прости меня, если я что-то делала не так и ранила тебя. Я учусь быть мамой с тобой, я первый раз прохожу все этапы взросления с тобой. Я не всегда знаю, как правильно и как нужно, но я очень стараюсь. Бесконечно люблю тебя, моя маленькая и одновременно такая большая девочка. С днем рождения, Арик". Оксана Самойлова

Всего в браке у Джигана и Самойловой родились четверо детей: три дочери и один сын – Ариела, Лея, Майя и Давид.

После громкого расставания с мужем Самойлова дебютировала в качестве певицы под псевдонимом Sammy. Теперь у нее есть свой личный трек под названием "Мамми". Впрочем, эксперимент с творчеством поклонники не оценили.