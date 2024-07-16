Звезда сериала "Слово пацана" сыграет в экранизации поэмы Пушкина

Фэнтези-блокбастер "Руслан и Людмила" намерены снять в России. Накануне, 15 июля 2024 года, компания "Марс Медиа" объявила исполнителей главных ролей, сообщает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте "Централ Партнершип", главные роли в картине сыграют Рузиль Минекаев и Алена Долголенко.

Режиссер проекта – Егор Чичканов. Основной блок съемок новой версии великого произведения Пушкина начнется весной 2025 года. В прокат "Руслан и Людмила" выйдет в 2027 году.

"Руслан и Людмила" – первая законченная поэма Пушкина, первый его большой успех. Во мне очень отзываются пронизывающие текст ирония, юмор, наглость и даже дерзость. И мне хочется подойти к экранизации этого произведения именно с этими ключами в руках. Не бояться неожиданных поворотов и интерпретаций и смело смотреть на эту историю любви, будто она рассказана впервые, и сделать это современным киноязыком. В центре истории – молодые и яркие Руслан и Людмила, которые познакомятся на наших глазах и пройдут весь этот сложный путь, прежде чем стать теми самыми героями, которых мы привыкли представлять. Я стараюсь сделать так, чтобы с экрана сквозила жизнь во всех ее проявлениях, чтобы весь этот волшебный сказочный мир Пушкина ожил во всей своей красоте", – высказался о проекте Егор Чичканов.

Поэма "Руслан и Людмила" была написана Пушкиным после окончания лицея в 1818-1820 годах. Она стала одним из самых популярных произведений автора. Поэма пережила несколько экранизаций: первая картина, снятая в 1914 году, утеряна. А самую известную экранизацию, двухсерийный фильм, в 1972 году срежиссировал Александр Птушко.

25-летний Рузиль Минекаев приобрел популярность после исполнения главной роли в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте". В его копилке также фильмы "Буратино", "Напарники", "Смычок". 21-летняя Алена Долголенко снялась в фильмах "Золотая дюна", "Всем ветрам назло", "Легенды "Орленка", "Пророк. История Александра Пушкина".

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