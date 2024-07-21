Сын Мадонны рассказал о нехватке денег на еду

18-летний сын Мадонны рассказал подписчикам о нехватке денег на еду, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Sun, об этом Дэвид Банда поделился с подписчиками в прямом эфире на своей странице в Instagram.

"Приятно осознавать, что сейчас девять часов вечера, я голоден и у меня нет денег на еду, приходится ее добывать. Весело быть молодым!" – сказал он.

Дэвид живет в Нью-Йорке отдельно от звездной матери. Парень самостоятельно зарабатывает на жизнь уроками игры на гитаре.

Фото: Instagram/senzacacona

По данным издания, состояние парня достигает 650 млн фунтов стерлингов. Также он имеет недвижимость в некоторых странах мира. Учитывая такое положение, комментаторы восхитились прежде всего Мадонной, которая не сделала из сына избалованного ребенка.

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