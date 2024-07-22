Брови искала? Комментаторы атакуют соцсети Глюкозы после скандального выступления
Очевидцы рассказывают, что на концерте, прошедшем 20 июля, певица пела под фонограмму, а также "чесалась, задавая глупые вопросы аудитории". Другие добавляют, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения.
По данным Телеграм-канала Baza, в ее райдер входила бутылка коньяка, но она "стояла нетронутая".
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- Многие, наверное, сейчас зашли на страницу после последнего выступления?
- Дайте угадаю. "Было очень плохо. Плюс организм дал сбой, температура. Выпила буквально пятьдесят грамм с организаторами, чтобы разогреть связки. Но алкоголь странно подействовал. Больше никогда такого не повторится. Обязательно приеду к вам в город с бесплатным концертом и подарками". Я ничего не забыла, не перепутала?
- Как показывает опыт с бровями Джигана и Матранга – дело плохо.
- Кто тоже зашел просто почитать комментарии?
- Она вчера брови искала?
- Неужели в команде нет людей, которые видят, что человеку нельзя на сцену.
- Ты протрезвела после концерта? Позорище!
- Не смейте больше приезжать в Красноярск.
- Пересолила борщ или переборщила с солью? – отмечают пользователи.
Стоит отметить, что среди них и много тех, кто встал на сторону исполнительницы хита "А снег идёт":
- Вот никого не волнует почему человек был в таком состоянии? Не удивляйтесь, что мир жестокий, потому что он состоит из вас.
- Вы заметили, как люди радуются прям, когда кто-то отступился?
- Прям вот читаю комментарии и думаю, вы все реально такие святые?
- Стыдно должно быть вам, тем, кто тут язвит и насмехается. Все мы люди и все имеют право на ошибку.
Напомним, что в конце 2023 года блогер приняла участие в "голой вечеринке", которую устроила Настя Ивлеева. Снимки участников, полуобнаженных или в прозрачных костюмах, попали в интернет и вызвали скандал.
После этого выступления Глюкозы стали отменять, а Фадеев сообщил о перезапуске проекта без Натальи Чистяковой-Ионовой.