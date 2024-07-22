Баян Алагузова с мамой в одинаковых нарядах покорили Казнет

Казахстанский продюсер Баян Алагузова разместила совместный снимок с мамой. Армия поклонников выразила восхищение нарядами семьи, сообщает Zakon.kz.

Поводом для снимка послужило празднование дня рождения внучки Алагузовой.

"Счастливый день, годик нашей Саттише. Пусть растет счастливой и здоровой. Я с мамой сегодня в цветах", – уточнила телеведущая.

Комментаторы единогласно сошлись во мнении, что дочь с мамой шикарны.

Вы с мамой выглядите супер! Счастья вашей семье!

Баян, вы столько внимания маме уделяете. Пример всем другим дочерям.

Пусть мама всегда будет рядом с вами, прекрасно выглядите.

Красавицы, – отметили пользователи Сети.

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Ранее стало известно, что старшая дочка Алагузовой Айсауле Бакытбек готовится стать мамой в третий раз.