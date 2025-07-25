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Культура и шоу-бизнес

Где и с кем Дженнифер Лопес встретила свое 56-летие

Где и с кем Дженнифер Лопес встретила свое 56-летие, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2025 09:57 Фото: Instagram/jlo
Накануне, 24 июля 2025 года, известная американская певица Дженнифер Лопес отметила личный праздник. Звезде исполнилось 56 лет, сообщает Zakon.kz.

В своем Instagram именинница опубликовала видео и фотографии, в которых показала, где и с кем отпраздновала день рождения. Судя по кадрам, новый возраст Джей Ло встретила на сцене в Анталии, где выступила с концертом. Затем ее команда устроила ей настоящий праздник с трехъярусным тортом.

"День рождения. Анталия, Турция. Какой же вы все – подарок! Огромное спасибо за все ваши прекрасные пожелания ко дню рождения", – написала Лопес под публикацией.

В комментариях многомиллионные поклонники завалили Дженнифер поздравлениями и пожеланиями:

  • "С днем рождения, звезда!"
  • "С днем рождения! Люблю тебя очень сильно!"
  • "Мы тебя очень любим! Никогда не забывай это".
  • "С днем рождения, любовь! Надеюсь, у вас будет отличный день!"
  • "С днем рождения, малыш! Желаю тебе всего самого лучшего! Надеюсь, увидеть тебя снова! Спасибо, что являешься для меня примером для подражания".
  • "С днем рождения, королева! Наслаждайся своим особенным днем! И я увижу тебя в Вегасе в следующем году! Спасибо, что вдохновляешь меня с детства никогда не сдаваться и не отказываться от своих мечтаний".

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Шаттл-басы и личный досмотр: к чему готовиться зрителям концерта Дженнифер Лопес

Отметим, что с 8 июля 2025 года Дженнифер Лопес начала первый за 6 лет тур.

В рамках программы Up All Night Джей Ло даст концерты в Астане (1 августа) и Алматы (10 августа).

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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