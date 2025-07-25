Где и с кем Дженнифер Лопес встретила свое 56-летие

Накануне, 24 июля 2025 года, известная американская певица Дженнифер Лопес отметила личный праздник. Звезде исполнилось 56 лет, сообщает Zakon.kz.

В своем Instagram именинница опубликовала видео и фотографии, в которых показала, где и с кем отпраздновала день рождения. Судя по кадрам, новый возраст Джей Ло встретила на сцене в Анталии, где выступила с концертом. Затем ее команда устроила ей настоящий праздник с трехъярусным тортом.

"День рождения. Анталия, Турция. Какой же вы все – подарок! Огромное спасибо за все ваши прекрасные пожелания ко дню рождения", – написала Лопес под публикацией.

В комментариях многомиллионные поклонники завалили Дженнифер поздравлениями и пожеланиями:

"С днем рождения, звезда!"

"С днем рождения! Люблю тебя очень сильно!"

"Мы тебя очень любим! Никогда не забывай это".

"С днем рождения, любовь! Надеюсь, у вас будет отличный день!"

"С днем рождения, малыш! Желаю тебе всего самого лучшего! Надеюсь, увидеть тебя снова! Спасибо, что являешься для меня примером для подражания".

"С днем рождения, королева! Наслаждайся своим особенным днем! И я увижу тебя в Вегасе в следующем году! Спасибо, что вдохновляешь меня с детства никогда не сдаваться и не отказываться от своих мечтаний".

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Отметим, что с 8 июля 2025 года Дженнифер Лопес начала первый за 6 лет тур.

В рамках программы Up All Night Джей Ло даст концерты в Астане (1 августа) и Алматы (10 августа).