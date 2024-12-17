55-летний Стас Михайлов отказывается от еды
На днях народный артист России посетил шоу Павла Воли, где и рассказал о том, как ему удается поддерживает вес после похудения.
По его словам, когда человек находится в форме, то он кайфует.
"Состояние классное", – добавил он.
Также Михайлов, как отмечено в публикации издания "Газета.ru", полностью исключил хлеб, сладкое, алкоголь и газированные напитки.
"Я стал есть один раз в день – и мне хорошо. Где-то к трем часам хочу есть, мне достаточно".Стас Михайлов
К тому же, артист уверяет, что с утра привык довольствоваться только сухофруктами и соком. К вечеру он полностью отказывается от еды.
Конечно, у артиста есть недоброжелатели. Его образ часто критикуют, но поклонники продолжают поддерживать лауреата премии "Золотой граммофон".
- Михайлов – бомба, конечно. Надо же так измениться.
- Какая энергетика! Так все классно!
- Какой красавец! Единственный! Уникальный!
- Потрясающий.
- Какой мужчина!
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