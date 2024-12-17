55-летний Стас Михайлов отказывается от еды

Российский эстрадный певец Стас Михайлов ранее кардинально сменил имидж. Исполнитель хита "Всё для тебя" сбросил 17 килограммов и отрастил волосы. Его новый образ приятно удивил армию поклонников, сообщает Zakon.kz.

На днях народный артист России посетил шоу Павла Воли, где и рассказал о том, как ему удается поддерживает вес после похудения.

По его словам, когда человек находится в форме, то он кайфует.

"Состояние классное", – добавил он.

Также Михайлов, как отмечено в публикации издания "Газета.ru", полностью исключил хлеб, сладкое, алкоголь и газированные напитки.

"Я стал есть один раз в день – и мне хорошо. Где-то к трем часам хочу есть, мне достаточно". Стас Михайлов

К тому же, артист уверяет, что с утра привык довольствоваться только сухофруктами и соком. К вечеру он полностью отказывается от еды.

Конечно, у артиста есть недоброжелатели. Его образ часто критикуют, но поклонники продолжают поддерживать лауреата премии "Золотой граммофон".

Михайлов – бомба, конечно. Надо же так измениться.

Какая энергетика! Так все классно!

Какой красавец! Единственный! Уникальный!

Потрясающий.

Какой мужчина!

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