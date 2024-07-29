Лучшая шахматистка Казахстана процитировала известную Опру Уинфри

Лучшая шахматистка Казахстана Бибисара Асаубаева сегодня, 29 июля 2024 года, поделилась новыми снимками, которые восхитили ее поклонников, сообщает Zakon.kz.

Фотографии, сделанные на фоне гор, 20-летняя именитая спортсменка опубликовала в Instagram.

"Будьте благодарны за то, что у вас есть; в конечном итоге у вас будет больше. Если вы сосредоточитесь на том, чего у вас нет, вам всегда, всегда будет мало", – процитировала под публикацией Бибисара Асаубаева известную американскую телеведущую Опру Уинфри.

В комментариях шахматистку осыпали комплиментами, закидав смайликами в виде огонечков и алых сердец:

"Номер один".

"Умница и красавица".

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С конца сентября 2023 года Бибисара Асаубаева "пропала" из соцсетей. Но 26 апреля 2024 года лучшая шахматистка Казахстана поделилась радостной новостью. Оказалось, семь месяцев назад хакеры взломали и удалили ее аккаунт в Instagram, но ей удалось его вернуть.