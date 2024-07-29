Лучшая шахматистка Казахстана процитировала известную Опру Уинфри
Фотографии, сделанные на фоне гор, 20-летняя именитая спортсменка опубликовала в Instagram.
"Будьте благодарны за то, что у вас есть; в конечном итоге у вас будет больше. Если вы сосредоточитесь на том, чего у вас нет, вам всегда, всегда будет мало", – процитировала под публикацией Бибисара Асаубаева известную американскую телеведущую Опру Уинфри.
В комментариях шахматистку осыпали комплиментами, закидав смайликами в виде огонечков и алых сердец:
- "Номер один".
- "Умница и красавица".
С конца сентября 2023 года Бибисара Асаубаева "пропала" из соцсетей. Но 26 апреля 2024 года лучшая шахматистка Казахстана поделилась радостной новостью. Оказалось, семь месяцев назад хакеры взломали и удалили ее аккаунт в Instagram, но ей удалось его вернуть.