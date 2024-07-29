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Лучшая шахматистка Казахстана процитировала известную Опру Уинфри

Лучшая шахматистка Казахстана процитировала известную Опру Уинфри, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 18:38 Фото: Instagram/bibisarachess
Лучшая шахматистка Казахстана Бибисара Асаубаева сегодня, 29 июля 2024 года, поделилась новыми снимками, которые восхитили ее поклонников, сообщает Zakon.kz.

Фотографии, сделанные на фоне гор, 20-летняя именитая спортсменка опубликовала в Instagram.

"Будьте благодарны за то, что у вас есть; в конечном итоге у вас будет больше. Если вы сосредоточитесь на том, чего у вас нет, вам всегда, всегда будет мало", – процитировала под публикацией Бибисара Асаубаева известную американскую телеведущую Опру Уинфри.

В комментариях шахматистку осыпали комплиментами, закидав смайликами в виде огонечков и алых сердец:

  • "Номер один".
  • "Умница и красавица".

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С конца сентября 2023 года Бибисара Асаубаева "пропала" из соцсетей. Но 26 апреля 2024 года лучшая шахматистка Казахстана поделилась радостной новостью. Оказалось, семь месяцев назад хакеры взломали и удалили ее аккаунт в Instagram, но ей удалось его вернуть.

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