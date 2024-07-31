Молдир Ауелбекова задалась вопросом о будущем младшей дочери
Фото: Instagram/moldir.auyelbekova
Популярная казахстанская исполнительница песни "Балапаным" Молдир Ауелбекова опубликовала видео, на котором ее младшая дочь выступила с домашним концертом, сообщает Zakon.kz.
В подписи к публикации на странице в Instagram за 30 июля 2024 года отмечено, что концерты дочь устраивает каждый день.
Далее Ауелбекова обратилась за советом к армии поклонников:
"Мне кажется, что пора заводить для моей девочки отдельную страничку, да?"
Комментаторы заметили, что Айару очень похожа на маму, и оставили многочисленные смайлики в виде сердечек.
10 июня дочери артистки исполнилось три года.
Ранее 37-летняя Ауелбекова опубликовала пост, обратившись с вопросом об отношениях мужчин и женщин к поклонникам. Размышления исполнительницы нашли отклик среди ее армии фанатов.
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