Молдир Ауелбекова задалась вопросом о будущем младшей дочери

Популярная казахстанская исполнительница песни "Балапаным" Молдир Ауелбекова опубликовала видео, на котором ее младшая дочь выступила с домашним концертом, сообщает Zakon.kz.

В подписи к публикации на странице в Instagram за 30 июля 2024 года отмечено, что концерты дочь устраивает каждый день.

Далее Ауелбекова обратилась за советом к армии поклонников:

"Мне кажется, что пора заводить для моей девочки отдельную страничку, да?"

Комментаторы заметили, что Айару очень похожа на маму, и оставили многочисленные смайлики в виде сердечек.

10 июня дочери артистки исполнилось три года.

Ранее 37-летняя Ауелбекова опубликовала пост, обратившись с вопросом об отношениях мужчин и женщин к поклонникам. Размышления исполнительницы нашли отклик среди ее армии фанатов.