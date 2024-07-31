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Баян Алагузова встала на защиту Елены Рыбакиной

Баян Алагузова встала на защиту Елены Рыбакиной, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 15:30 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy, Instagram/lenarybakina
25 июля 2024 года сильнейшая теннисистка Елена Рыбакина снялась с Олимпиады. Это известие вызвало небывалый шквал осуждения и недовольства среди казахстанцев. Однако известный продюсер Баян Алагузова решила поддержать спортсменку, сообщает Zakon.kz.

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Уже 31 июля Рыбакина записала видеообращение после многочисленной критики. Она извинилась "перед всеми казахстанскими болельщиками за неоправданные ожидания и надежды".

После опубликованного ролика прокомментировать извинения решила Баян Алагузова. Артистка вступилась за Рыбакину.

"Я не понимаю, почему Елена должна приносить извинения за то, что плохо себя чувствовала?! Желаю Елене крепкого здоровья и будущих побед!" Баян Алагузова

Не так давно Алагузова рассказывала о счастье. По словам телеведущей, это большая и дружная семья.

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