Баян Алагузова встала на защиту Елены Рыбакиной

25 июля 2024 года сильнейшая теннисистка Елена Рыбакина снялась с Олимпиады. Это известие вызвало небывалый шквал осуждения и недовольства среди казахстанцев. Однако известный продюсер Баян Алагузова решила поддержать спортсменку, сообщает Zakon.kz.

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Уже 31 июля Рыбакина записала видеообращение после многочисленной критики. Она извинилась "перед всеми казахстанскими болельщиками за неоправданные ожидания и надежды".

После опубликованного ролика прокомментировать извинения решила Баян Алагузова. Артистка вступилась за Рыбакину.

"Я не понимаю, почему Елена должна приносить извинения за то, что плохо себя чувствовала?! Желаю Елене крепкого здоровья и будущих побед!" Баян Алагузова

Не так давно Алагузова рассказывала о счастье. По словам телеведущей, это большая и дружная семья.