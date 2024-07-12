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Жулдыз Абдукаримова задумалась о жизни на прогулке в Испании

Жулдыз Абдукаримова на отдыхе, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2024 14:04 Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Пока мама арестованного на 15 суток Кайрата Нуртаса пишет трогательные посты и благодарит подписчиков за поддержку, его супруга Жулдыз Абдукаримова отправилась на отдых с детьми в Испанию. При этом актриса не забывает делиться впечатлениями с подписчиками, сообщает Zakon.kz.

К примеру, 12 июля Абдукаримова разместила видео с прогулок по старинным улочкам Барселоны. В подписи к публикации она оставила философские размышления. Блогер считает, что Бог дает человеку лишь те испытания, которые он может пройти.

Внимательные комментаторы не забыли написать про неприятную семейную ситуацию, неэтично напоминая о знаменитых муже и его маме.

К счастью, добрых и отзывчивых пользователей Сети больше. Они отметили красоту Абдукаримовой и пожелали ей счастья.

Об отъезде блогера в Испанию стало известно 9 июля. За границу Абдукаримова отправилась после семейного отдыха в Боровом.

Что касается ее мужа, то 5 июля Кайрата Нуртаса задержали за драку и нецензурную брань в самолете. В суде певца признали виновным и назначили 15 суток ареста за мелкое хулиганство.

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Он попытался обжаловать приговор, но решение суда первой инстанции оставили без изменений.

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