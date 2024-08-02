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Этноаул, восточный базар, юрты и рекордный құрақ көрпе: чем удивят гостей Всемирные игры кочевников

чем удивят гостей Всемирные игры кочевников, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2024 11:25 Фото: gov.kz
Всемирные игры кочевников, которые пройдут в Астане с 8 по 13 сентября, обещают стать настоящим праздником культуры и традиций. В рамках программы планируется проведение парада театралов, выставки работ Союза художников Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, как отмечает столичный акимат, в этношатре будут организованы фэшн-показы.

Каждый день с утра до позднего вечера на главной сцене будут проходить концертные программы, завершением которых станут вечерние гала-концерты. Выступят этнофольклорные ансамбли, казахские национальные оркестры, солисты и танцевальные коллективы в традиционном этническом стиле.

В этноауле будут представлены рестораны казахской национальной кухни, где туристы и гости смогут насладиться традиционной и национальной кухней.

"Этноаул будет располагаться на площади около 10 га. И делиться на несколько локаций: центральная площадь, детская игровая площадка для национальных игр, палатка для народной музыки, музей кочевых цивилизаций под открытым небом, спортивные мероприятия, национальная кухня, главная сцена, этно-поселения регионов, ремесленники и специальный городок с восточным рынком".Пресс-служба акимата Астаны

Также на территории этноаула будет организован настоящий восточный базар, где можно найти множество сувениров. Свою продукцию представят более 200 ремесленников страны.

В том числе ремесленники поделятся приемами изготовления национальных изделий, покажут мастер-классы по ювелирным изделиям, кожевенной обработке, керамической скульптуре.

V Всемирные игры кочевников пройдут 8-13 сентября в Астане. Ожидается, что в мероприятии примут участие порядка 2000 участников из 89 стран мира.

На Всемирных играх кочевников в Астане будет разыграно 97 комплектов медалей по 21 виду спорта.

Подробную информацию можно получить по ссылке.

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