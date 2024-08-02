Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Друг Аллы Пугачёвой обратился к 85-летней матери

Друг Аллы Пугачёвой обратился к 85-летней матери, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2024 14:21 Фото: Instagram/igorgulyaevofficial
Российский дизайнер, обладатель множества премий и наград в области модной индустрии Игорь Гуляев посвятил в Instagram трогательный пост своей маме, которая отмечает 85-летие, сообщает Zakon.kz.

О важном дне кутюрье сначала проинформировал в Stories.

Друг Аллы Пугачёвой обратился к 85-летней матери, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2024 14:21

Фото: Instagram/igorgulyaevofficial

"Моей мамульке сегодня 85! Не перестану до конца своих дней благодарить судьбу и Господа Бога за то, что подарил мне и моему брату самую лучшую маму на свете! Таких, как ты, нет. Твоя забота и любовь не знают границ, ты сделала счастливым нашего папу, ты воспитала нас порядочными и честными, трудягами и просто хорошими и светлыми людьми. Ты сама невероятный пример женщины, мамы, бабушки. Спасибо тебе за моего сына, которого ты вырастила, спасибо за счастье быть рядом, в какой бы точке планеты я не находился, спасибо тебе за тебя! Живи как можно дольше, а мы тебя будем радовать своими успехами и достижениями. Люблю безумно! С днем рождения, мамуль", – трогательно обратился к матери Игорь Гуляев 2 августа 2024 года.

75-летняя Алла Пугачёва, которая называет дизайнера другом, отреагировала на его публикацию.

Друг Аллы Пугачёвой обратился к 85-летней матери, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2024 14:21

Фото: Instagram/igorgulyaevofficial

Остальные подписчики кутюрье присоединились к поздравлениям и пожелали родительнице кумира счастья и крепкого здоровья:

  • "С днем рождения прекрасную маму".
  • "Долгих лет тете Нине, здоровья, здоровья, здоровья".
  • "Счастье, Игорек. Поздравляю от души! Мамочка прекрасна. Богатырского здоровья".
  • "С днем рождения! Как же всегда приятно видеть вашу огромную любовь! Долгих лет счастливой жизни!"

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2024 14:21
Алла Пугачёва поблагодарила актера Козловского
, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2024 14:21

Напомним, что 25 апреля 2024 года день рождения отмечал сам Игорь Гуляев. В связи с 55-летием к нему обратились Алла Пугачёва и Кристина Орбакайте.

Читайте также

42-летний Дима Билан заинтриговал поклонников
42-летний Дима Билан заинтриговал поклонников
Динара Халдарова
Россия Пугачева Алла 2024 год Модельный бизнес Дизайн Мода Шоу-бизнес Знаменитости
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Немедленно звоните на 1414: к казахстанцам обратились из Минздрава
Немедленно звоните на 1414: к казахстанцам обратились из Минздрава
Правда ли, что в Казахстане взломали сайт ЦОНов
Правда ли, что в Казахстане взломали сайт ЦОНов – ответ eGov
Максим Галкин подал жалобу в Верховный суд
Максим Галкин подал жалобу в Верховный суд РФ
В Астане с 7 по 10 августа введут временные ограничения на передвижение
В Астане с 7 по 10 августа введут временные ограничения на передвижение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: