Друг Аллы Пугачёвой обратился к 85-летней матери

Российский дизайнер, обладатель множества премий и наград в области модной индустрии Игорь Гуляев посвятил в Instagram трогательный пост своей маме, которая отмечает 85-летие, сообщает Zakon.kz.

О важном дне кутюрье сначала проинформировал в Stories.

Фото: Instagram/igorgulyaevofficial

"Моей мамульке сегодня 85! Не перестану до конца своих дней благодарить судьбу и Господа Бога за то, что подарил мне и моему брату самую лучшую маму на свете! Таких, как ты, нет. Твоя забота и любовь не знают границ, ты сделала счастливым нашего папу, ты воспитала нас порядочными и честными, трудягами и просто хорошими и светлыми людьми. Ты сама невероятный пример женщины, мамы, бабушки. Спасибо тебе за моего сына, которого ты вырастила, спасибо за счастье быть рядом, в какой бы точке планеты я не находился, спасибо тебе за тебя! Живи как можно дольше, а мы тебя будем радовать своими успехами и достижениями. Люблю безумно! С днем рождения, мамуль", – трогательно обратился к матери Игорь Гуляев 2 августа 2024 года.

75-летняя Алла Пугачёва, которая называет дизайнера другом, отреагировала на его публикацию.

Фото: Instagram/igorgulyaevofficial

Остальные подписчики кутюрье присоединились к поздравлениям и пожелали родительнице кумира счастья и крепкого здоровья:

"С днем рождения прекрасную маму".

"Долгих лет тете Нине, здоровья, здоровья, здоровья".

"Счастье, Игорек. Поздравляю от души! Мамочка прекрасна. Богатырского здоровья".

"С днем рождения! Как же всегда приятно видеть вашу огромную любовь! Долгих лет счастливой жизни!"

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Напомним, что 25 апреля 2024 года день рождения отмечал сам Игорь Гуляев. В связи с 55-летием к нему обратились Алла Пугачёва и Кристина Орбакайте.