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"Слушаю 24 часа": новый хит Жандаурена Аблаева обрадовал слушателей

&quot;Слушаю 24 часа&quot;: новый хит Жандаурена Аблаева обрадовал слушателей, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2024 16:11 Фото: Instagram/jazzdauren
20-летний казахстанец Жандаурен Аблаев, выступающий под творческим псевдонимом Jazzdauren, заявил, что его новый трек под названием "Первая любовь" уже в Сети, сообщает Zakon.kz.

С таким заявлением исполнитель хита про ландыши выступил 3 августа 2024 года.

Комментаторы по-прежнему сравнивают Аблаева с певцом Юрием Шатуновым.

  • Песни, построенные на доброте и любви, всегда хиты.
  • Счастья и любви тебе, сынок!
  • Парень просто бомба, как будто все таланты Шатунова реинкарнировались в Даурене....
  • Ты талантище! Оставайся всегда таким же чистым, светлым парнем.
  • Слушаю из Калмыкии все 24 часа.
  • Маленький Шатунов вернул нас в мое детство.
  • Мне 50 лет, а твои песни возвращают меня в молодость.
  • Не меняйся, малыш, – пишет армия поклонников артиста.

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17 мая Аблаев опубликовал отрывок из новой песни про выпускников под названием "Одноклассники". А его первый хит "Дарите женщинам цветы" продолжает набирать просмотры в Youtube.

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