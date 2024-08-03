"Слушаю 24 часа": новый хит Жандаурена Аблаева обрадовал слушателей
Фото: Instagram/jazzdauren
20-летний казахстанец Жандаурен Аблаев, выступающий под творческим псевдонимом Jazzdauren, заявил, что его новый трек под названием "Первая любовь" уже в Сети, сообщает Zakon.kz.
С таким заявлением исполнитель хита про ландыши выступил 3 августа 2024 года.
Комментаторы по-прежнему сравнивают Аблаева с певцом Юрием Шатуновым.
- Песни, построенные на доброте и любви, всегда хиты.
- Счастья и любви тебе, сынок!
- Парень просто бомба, как будто все таланты Шатунова реинкарнировались в Даурене....
- Ты талантище! Оставайся всегда таким же чистым, светлым парнем.
- Слушаю из Калмыкии все 24 часа.
- Маленький Шатунов вернул нас в мое детство.
- Мне 50 лет, а твои песни возвращают меня в молодость.
- Не меняйся, малыш, – пишет армия поклонников артиста.
17 мая Аблаев опубликовал отрывок из новой песни про выпускников под названием "Одноклассники". А его первый хит "Дарите женщинам цветы" продолжает набирать просмотры в Youtube.
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