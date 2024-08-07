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Баян Алагузова после роддома сразу же отправилась на съемочную площадку

Баян Алагузова после роддома сразу же отправилась на съемочную площадку, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2024 15:30 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
На днях казахстанский продюсер Баян Алагузова удивила поклонников новостью о пополнении в семействе. Но на этом артистка решила не останавливаться и сразу же вернулась к работе, сообщает Zakon.kz.

7 августа она опубликовала видео со съемочной площадки.

"Камера! Мотор! Начали!" – кратко говорится в описании к видео.

В начале ролика Алагузова поздравила всех присутствующих с первым съемочным днем и напомнила, что стала мама третий раз.

"Только из роддома", – уточнила с улыбкой киноактриса.

Также она добавила, что с сегодняшнего дня, 7 августа, группа начинает снимать серьезное профессиональное кино.

"Давайте приучать нашего зрителю к другому кино. Снимать комедии – это классно, но я думаю, что зритель уже созрел. Давайте быть добрее. Давайте любить друг друга. Наш фильм об этом". Баян Алагузова

В заключении она также пожелала всем удачи и терпения друг к другу.

Комментаторы один за другим с удивлением задают вопрос молодой маме: "Уже?".

Впрочем, большинство восхищены и отмечают, что Баян является для многих мотивацией.

5 августа 2024 года 50-летняя Алагузова удивила общественность новостью о пополнении в семействе. Она и ее супруг Турсенгали Алагузов стали родителями.

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Позднее Алагузова рассказала, какое имя дали ее третьей дочери. Новорожденную малышку назвали Алисой.

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