Баян Алагузова после роддома сразу же отправилась на съемочную площадку
7 августа она опубликовала видео со съемочной площадки.
"Камера! Мотор! Начали!" – кратко говорится в описании к видео.
В начале ролика Алагузова поздравила всех присутствующих с первым съемочным днем и напомнила, что стала мама третий раз.
"Только из роддома", – уточнила с улыбкой киноактриса.
Также она добавила, что с сегодняшнего дня, 7 августа, группа начинает снимать серьезное профессиональное кино.
"Давайте приучать нашего зрителю к другому кино. Снимать комедии – это классно, но я думаю, что зритель уже созрел. Давайте быть добрее. Давайте любить друг друга. Наш фильм об этом". Баян Алагузова
В заключении она также пожелала всем удачи и терпения друг к другу.
Комментаторы один за другим с удивлением задают вопрос молодой маме: "Уже?".
Впрочем, большинство восхищены и отмечают, что Баян является для многих мотивацией.
5 августа 2024 года 50-летняя Алагузова удивила общественность новостью о пополнении в семействе. Она и ее супруг Турсенгали Алагузов стали родителями.
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Позднее Алагузова рассказала, какое имя дали ее третьей дочери. Новорожденную малышку назвали Алисой.