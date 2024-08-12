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"Игры Зевса" в Алматы запечатлел на камеру известный фотограф

молнии в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2024 01:01 Фото: Instagram/dots_foto
12 августа фотограф из Алматы Дмитрий Доценко планировал снять на фото августовский звездопад, но вместо этого сумел запечатлеть на снимках разряды молний, спускающиеся на город, сообщает Zakon.kz.

Кадры он опубликовал в Instagram

"Сегодняшние молнии в Алматы. Хотел поснимать августовский звездопад, но у погоды оказались другие планы. Пришлось быстро перестраиваться на съемку молний. А они были великолепные – красиво, мощно, страшно!" – написал фотограф.

Подписчики Доценко оценили удачность момента для редких снимков:

– Это звезды так эффектно для вас падали.

– Божественно! Благодарю за красоту.

– Зевс не на шутку разыгрался.

– Завораживающая красота. Спасибо вам.

– Как кровеносная система человека.

Ранее популярный фотограф показал, как изменился Алматы за месяц.

Елена Беляева
Алматы 2024 год
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