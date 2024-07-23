Беременная Айсауле Бакытбек поделилась кадрами с семейного торжества
Фото: Instagram/aissaulebakytbek
Казахстанский блогер и предпринимательница Айсауле Бакытбек 23 июля 2024 года опубликовала фотографии, сделанные во время празднования годика второй дочери, сообщает Zakon.kz.
Ранее снимками с этого же семейного торжества делилась ее мама Баян Алагузова. Позднее продюсер опубликовала еще серию фото, под которыми поразмышляла о счастье.
Айсауле показала подписчикам 10 снимков. Первый из них – редкий, так как сделан с мужем Алишером Кайдаровым.
В комментариях супругам пожелали счастья. Также без комплиментов не осталась и свекровь Бакытбек:
- "Красивая пара. Будьте счастливы".
- "Айсауле, вы прям малышка в любом возрасте".
- "Мама вашего мужа красивая! Ей очень идет казахский наряд. Прекрасно!"
- "Когда вы вышли замуж, я думала, зачем ей замуж, избалованная девочка, какая из нее невеста, жена, мать... Нет, вы просто молодец! Умная, красивая, воспитанная. А какой вкус у вас! Материнского и женского счастья вам".
Айсауле Бакытбек и Алишер Кайдаров поженились в марте 2019 года. Супруги воспитывают двоих дочерей. 15 июля дочь Баян Алагузовой сообщила о скором пополнении в семье. Позднее она рассказала, как проходит ее третья беременность.
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