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Беременная Айсауле Бакытбек поделилась кадрами с семейного торжества

Беременная Айсауле Бакытбек поделилась кадрами с семейного торжества, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2024 17:34 Фото: Instagram/aissaulebakytbek
Казахстанский блогер и предпринимательница Айсауле Бакытбек 23 июля 2024 года опубликовала фотографии, сделанные во время празднования годика второй дочери, сообщает Zakon.kz.

Ранее снимками с этого же семейного торжества делилась ее мама Баян Алагузова. Позднее продюсер опубликовала еще серию фото, под которыми поразмышляла о счастье.

Айсауле показала подписчикам 10 снимков. Первый из них – редкий, так как сделан с мужем Алишером Кайдаровым.

В комментариях супругам пожелали счастья. Также без комплиментов не осталась и свекровь Бакытбек:

  • "Красивая пара. Будьте счастливы".
  • "Айсауле, вы прям малышка в любом возрасте".
  • "Мама вашего мужа красивая! Ей очень идет казахский наряд. Прекрасно!"
  • "Когда вы вышли замуж, я думала, зачем ей замуж, избалованная девочка, какая из нее невеста, жена, мать... Нет, вы просто молодец! Умная, красивая, воспитанная. А какой вкус у вас! Материнского и женского счастья вам".

Айсауле Бакытбек и Алишер Кайдаров поженились в марте 2019 года. Супруги воспитывают двоих дочерей. 15 июля дочь Баян Алагузовой сообщила о скором пополнении в семье. Позднее она рассказала, как проходит ее третья беременность.

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