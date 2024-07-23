Беременная Айсауле Бакытбек поделилась кадрами с семейного торжества

Казахстанский блогер и предпринимательница Айсауле Бакытбек 23 июля 2024 года опубликовала фотографии, сделанные во время празднования годика второй дочери, сообщает Zakon.kz.

Ранее снимками с этого же семейного торжества делилась ее мама Баян Алагузова. Позднее продюсер опубликовала еще серию фото, под которыми поразмышляла о счастье.

Айсауле показала подписчикам 10 снимков. Первый из них – редкий, так как сделан с мужем Алишером Кайдаровым.

В комментариях супругам пожелали счастья. Также без комплиментов не осталась и свекровь Бакытбек:

"Красивая пара. Будьте счастливы".

"Айсауле, вы прям малышка в любом возрасте".

"Мама вашего мужа красивая! Ей очень идет казахский наряд. Прекрасно!"

"Когда вы вышли замуж, я думала, зачем ей замуж, избалованная девочка, какая из нее невеста, жена, мать... Нет, вы просто молодец! Умная, красивая, воспитанная. А какой вкус у вас! Материнского и женского счастья вам".

Айсауле Бакытбек и Алишер Кайдаров поженились в марте 2019 года. Супруги воспитывают двоих дочерей. 15 июля дочь Баян Алагузовой сообщила о скором пополнении в семье. Позднее она рассказала, как проходит ее третья беременность.