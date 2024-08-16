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Дети Ким Кардашьян подыскивают ей жениха

Отношения, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2024 01:00 Фото: Instagram/kimkardashian
15 августа на реалити-шоу Джимми Фэллонома звезда реалити-шоу призналась, что ее маленькие дети пытаются познакомить ее с потенциальными женихами, сообщает Zakon.kz.

Кардашьян приняла участие в программе "The Tonight Show With Jimmy Fallon", где согласилась дать обширное интервью, которое в конечном итоге перешло к ее личной жизни.

"Что происходит любовных сценах? Ты встречаешься с кем-нибудь?" – откровенно поинтересовался ведущий.

Сначала Ким, казалось, смутилась, предполагая, что Джимми имеет в виду одну из ее ролей на телевидении. Затем быстро сообразив подтвердила, что прибывает в одиночестве. Она рассказала, что ее четверо детей от Канье Уэста частенько составляют списки претендентов, в которые входят баскетболисты и футболисты, а также стримеры.

Днями ранее Wikipedia поправила семейное положение Дурова, добавив детей Ирины Болгар. Однако в тот же день сведения о семейном положении миллиардера вернулись к первоначальной редакции.

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