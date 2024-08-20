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Известная российская певица застряла с возлюбленным на горящем острове

Известная российская певица застряла с возлюбленным на горящем острове, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2024 11:16 Фото: Instagram/klavacoca
Известная российская певица, автор песен, видеоблогер и телеведущая Клава Кока (полное имя Клавдия Высокова) рассказала о форс-мажоре, который произошел с ней и ее возлюбленным Александром Повериным по время отдыха на одном из островов Португалии, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 19 августа 2024 года, в Instagram-Stories 28-летняя артистка написала: "Если коротко: застряли на острове, не летают самолеты и пожар растет".

"Мадейра для нас стала очень загадочной: мы не могли сюда приземлиться сутки, первый рейс просто отменили, на втором был overbooking, и нас не посадили, потом мы все-таки вылетели из Лиссабона, но самолет не смог приземлиться из-за ветра, и мы улетели обратно. Но мы решили не сдаваться – и вот мы здесь! И начинается пожар. Конечно, обидно, когда у тебя всего шесть дней выходных за полгода и сутки выпадают просто так в аэропорту, а потом еще и остров горит, и ты не можешь вылететь, и вместе с этим сгорают все планы", – пожаловалась Клава Кока.

Но, как отметила певица, "в таких приключениях/форс-мажорах и есть жизнь!"

"И есть только два пути – сидеть злиться из-за этого или искать плюсы", – подчеркнула Клава Кока.
Известная российская певица застряла с возлюбленным на горящем острове, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2024 11:16

Фото: Instagram/klavacoca

Исполнительнице хита "Покинула чат" остров Мадейра понравился, и она обещала обязательно вернуться, если "тут все не сгорит (и мы тоже)".

"Интересный факт: это мой первый отпуск, когда я вообще ничего не выкладывала! Мне понравился такой детокс от соцсетей! Но раз уж мы заперты на острове – самое время сделать для вас пост. Надеюсь, он не будет последним", – заключила Клава Кока в Stories.
Известная российская певица застряла с возлюбленным на горящем острове, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2024 11:16

Фото: Instagram/klavacoca

Чуть позднее последовал и обещанный пост в Instagram.

"Наша любовь – пожар. Прилетели на остров, и он загорелся. Не летают самолеты, но любовь – выше облаков", – написала Клава Кока под публикацией.

6 августа 2024 года Клава Кока опубликовала шуточное видео на тему родительского гостеприимства.

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