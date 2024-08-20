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Свои "приключения в Париже" показала мама Кайрата Нуртаса

Мама Кайрата Нуртаса, Гульзира Айдарбекова, путешествие, Париж, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2024 18:10 Фото: pexels
Гульзира Айдарбекова совершила путешествие по Европе, делясь со своими подписчиками яркими моментами. На этот раз мама Кайрата Нуртаса показала волшебные кадры из Парижа, где она наслаждается видами Эйфелевой башни и роскошью французской столицы, сообщает Zakon.kz.

Гульзира Айдарбекова на днях порадовала своих подписчиков новым видео из Парижа. В ролике она позирует на фоне Эйфелевой башни, прогуливается по бутикам модной одежды,  ужинает в изысканном ресторане с прекрасным видом на ночной Париж.

"Пусть это будет память о Париже. Подписчики, кто еще не был там, ставьте "лайки" – надеюсь и вам однажды удастся посетить этот прекрасный город. Пусть ваши дети оправдают все ваши надежды," – написала Гульзира Айдарбекова, обращаясь к подписчикам.

Впечатлениями от своего путешествия Гульзира Айдарбекова делится с подписчиками, вызывая у них восторг и восхищение. Поклонники отметили, что каждая деталь ее поездки отражает атмосферу роскоши и красоты, присущую Парижу.

Ранее известная казахстанская актриса Жулдыз Абдукаримова путешествовала по Испании, несмотря на упреки свекрови. 

Даяна Рахатовна
Айдарбекова Гульзира Париж 2024 год Путешествия Казахстанский шоу-бизнес
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