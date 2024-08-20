Свои "приключения в Париже" показала мама Кайрата Нуртаса

Гульзира Айдарбекова совершила путешествие по Европе, делясь со своими подписчиками яркими моментами. На этот раз мама Кайрата Нуртаса показала волшебные кадры из Парижа, где она наслаждается видами Эйфелевой башни и роскошью французской столицы, сообщает Zakon.kz.

Гульзира Айдарбекова на днях порадовала своих подписчиков новым видео из Парижа. В ролике она позирует на фоне Эйфелевой башни, прогуливается по бутикам модной одежды, ужинает в изысканном ресторане с прекрасным видом на ночной Париж.

"Пусть это будет память о Париже. Подписчики, кто еще не был там, ставьте "лайки" – надеюсь и вам однажды удастся посетить этот прекрасный город. Пусть ваши дети оправдают все ваши надежды," – написала Гульзира Айдарбекова, обращаясь к подписчикам.

Впечатлениями от своего путешествия Гульзира Айдарбекова делится с подписчиками, вызывая у них восторг и восхищение. Поклонники отметили, что каждая деталь ее поездки отражает атмосферу роскоши и красоты, присущую Парижу.

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