Жена Нуртаса до сих пор не вернулась домой из Испании несмотря на упреки свекрови

Известная казахстанская актриса Жулдыз Абдукаримова продолжает путешествовать по Испании, сообщает Zakon.kz.

На этот раз жена Кайрата Нуртаса опубликовала на своей странице в Instagram фотографии из Барселоны.

"Наряду с древней архитектурой в этом городе вы найдете современные дворцы. На крыше каждого дома есть веранды для прогулок. Балконы – отдельный вид искусства. Лето жаркое. А зимой (+12+18). Дома не отапливаются на должном уровне. На улицах города много воров. Однако туристы не могут их наказать", – поделилась своими впечатлениями о городе актриса под постом.

9 июля стало известно, что жена Кайрата Нуртаса после его ареста уехала с детьми в Испанию. Позже она высказалась о его аресте. Тем временем мама Кайрата Нуртаса, казахстанский продюсер Гульзира Айдарбекова неоднократно рассказывала о своих переживаниях из-за ареста звездного сына. Она намекнула, что ее невестка Жулдыз Абдукаримова путешествует по миру с детьми только благодаря Кайрату Нуртасу.

5 июля Кайрата Нуртаса задержали за драку и нецензурную брань в самолете. В суде певца признали виновным и назначили 15 суток ареста за мелкое хулиганство. Народный любимец попытался обжаловать приговор, но решение суда первой инстанции оставили без изменений. Исполнитель вышел на свободу 19 июля.

