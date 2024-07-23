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Жена Нуртаса до сих пор не вернулась домой из Испании несмотря на упреки свекрови

Жена Нуртаса до сих пор не вернулась домой из Испании несмотря на упреки свекрови , фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2024 00:38 Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Известная казахстанская актриса Жулдыз Абдукаримова продолжает путешествовать по Испании, сообщает Zakon.kz.

На этот раз жена Кайрата Нуртаса опубликовала на своей странице в Instagram фотографии из Барселоны. 

"Наряду с древней архитектурой в этом городе вы найдете современные дворцы. На крыше каждого дома есть веранды для прогулок. Балконы – отдельный вид искусства. Лето жаркое. А зимой (+12+18). Дома не отапливаются на должном уровне. На улицах города много воров. Однако туристы не могут их наказать", – поделилась своими впечатлениями о городе актриса под постом. 

9 июля стало известно, что жена Кайрата Нуртаса после его ареста уехала с детьми в Испанию. Позже она высказалась о его аресте. Тем временем мама Кайрата Нуртаса, казахстанский продюсер Гульзира Айдарбекова неоднократно рассказывала о своих переживаниях из-за ареста звездного сына. Она намекнула, что ее невестка Жулдыз Абдукаримова путешествует по миру с детьми только благодаря Кайрату Нуртасу. 

5 июля Кайрата Нуртаса задержали за драку и нецензурную брань в самолете. В суде певца признали виновным и назначили 15 суток ареста за мелкое хулиганство. Народный любимец попытался обжаловать приговор, но решение суда первой инстанции оставили без изменений. Исполнитель вышел на свободу 19 июля.

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Интересное Абдукаримова Жулдыз Айдарбекова Гульзира Нуртас Кайрат Барселона Испания 2024 год Казахстанский шоу-бизнес
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