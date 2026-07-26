Вышел тизер нового сезона "Властелина Колец: Кольца власти"

24 июля студия Amazon Prime Video опубликовала тизер третьего сезона "Властелина Колец: Кольца власти", сообщает Zakon.kz.

События нового сезона происходят спустя несколько лет после финала предыдущего. В центре сюжета окажется война эльфов с Сауроном. Роль Саурона играет Чарли Викерс.

Судя по тизеру, зрителям покажут, как Темный властелин выковывает Единое кольцо в недрах Ородруина.

Премьера состоится 11 ноября на Prime Video.

А 13 ноября пройдет премьера фильма "Эбенезер: Рождественская история", где 63-летний Джонни Депп сыграл знаменитого лондонского ростовщика, который стал символом жадности и неприятия Рождества.