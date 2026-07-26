Вышел тизер нового сезона "Властелина Колец: Кольца власти"
Фото: Prime Video
24 июля студия Amazon Prime Video опубликовала тизер третьего сезона "Властелина Колец: Кольца власти", сообщает Zakon.kz.
События нового сезона происходят спустя несколько лет после финала предыдущего. В центре сюжета окажется война эльфов с Сауроном. Роль Саурона играет Чарли Викерс.
Судя по тизеру, зрителям покажут, как Темный властелин выковывает Единое кольцо в недрах Ородруина.
Премьера состоится 11 ноября на Prime Video.
А 13 ноября пройдет премьера фильма "Эбенезер: Рождественская история", где 63-летний Джонни Депп сыграл знаменитого лондонского ростовщика, который стал символом жадности и неприятия Рождества.
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