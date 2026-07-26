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Культура и шоу-бизнес

Вышел тизер нового сезона "Властелина Колец: Кольца власти"

Третий сезон Властелина колец: Кольца власти, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2026 08:40 Фото: Prime Video
24 июля студия Amazon Prime Video опубликовала тизер третьего сезона "Властелина Колец: Кольца власти", сообщает Zakon.kz.

События нового сезона происходят спустя несколько лет после финала предыдущего. В центре сюжета окажется война эльфов с Сауроном. Роль Саурона играет Чарли Викерс.

Судя по тизеру, зрителям покажут, как Темный властелин выковывает Единое кольцо в недрах Ородруина.

Премьера состоится 11 ноября на Prime Video.

А 13 ноября пройдет премьера фильма "Эбенезер: Рождественская история", где 63-летний Джонни Депп сыграл знаменитого лондонского ростовщика, который стал символом жадности и неприятия Рождества.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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