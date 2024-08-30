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Игорь Крутой раскрыл причину тяжелой болезни Андрея Губина

Андрей Губин, музыканты, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2024 14:06 Фото: Instagram/vvsokolov, newwave_official
Продюсер Игорь Крутой заявил, что причиной нервного срыва певца Андрея Губина стало то, что он не справился со славой. Именно из-за ментального состояния, исполнитель хита "Мальчик-бродяга" ушел со сцены, сообщает Zakon.kz.

Такими мыслями Крутой поделился в беседе с NEWS.ru.

"Сложно бывает совладать со славой, всякие изменения происходят. Потом он потерял родителей", – заявил композитор и продюсер.

Также он рассказал, что Губин был ему благодарен за то, что он согласился сделать концерт музыканта на "Новой волне". Крутому передали, что певец сказал после выступления фразу: "Мне весь концерт хотелось положить голову на плечо к Игорю в знак благодарности".

Однако полноценное возращение Губина на сцену Крутой назвал "непростым", в том числе из-за болезни артиста. Он напомнил, что музыкант страдает от патологии – лицевой двусторонней прозопалгии. Из-за недуга у звезды есть проблемы с дыханием, мимикой и дикцией.

23 августа 2024 года в городе Сочи на песенном конкурсе "Новая волна" состоялся творческий вечер, посвященный юбилею некогда популярного артиста Андрея Губина. Сам он не пел, но послушал выступления своих коллег, которые исполнили его хиты. При этом композитор Игорь Крутой снял на видео реакцию Андрея Губина на эти выступления.

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