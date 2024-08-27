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Жена Мейржана Туребаева пожаловалась на детей

Жена Мейржана Туребаева пожаловалась на детей, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2024 15:32 Фото: Instagram/dana_yesseyeva
Казахстанская бизнесвумен и многодетная мама Дана Есеева 27 августа 2024 года опубликовала в Instagram видеоролик, который адресовала своим детям, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, они скрыли от мамы свои Stories.

"Когда носишь их под сердцем 40 недель, рожаешь, не спишь по ночам, учишь ходить, есть, пить, говорить, а они от тебя скрыли сторисы", – говорится в ролике, которым поделилась 37-летняя супруга Мейржана Туребаева.

Есеева предложила подписчикам отправить видео своим детям в надежде, что они поймут, что так поступать с родителями нельзя.

В комментариях Дану поспешили успокоить мамочки, которые столкнулись с подобным:

  • "Меня вообще блокнули".
  • "Я вообще везде в блоке".
  • "Жиза. От меня тоже скрыли".

Другие же комментаторы рассказали, как поступали в таких случаях:

  • "Мой обещал не скрывать и дал мне шанс, молча смотрим теперь".
  • "Может, фэйк-аккаунт создать, мне очень интересно, что они там выкладывают".
  • "Я своей сказала: "Если еще раз скроешь от меня сторисы, я всем твоим друзьям, которые отправили мне запросы на подписку, дам добро".

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В конце июля 2024 года Дана Есеева улетела без детей в Индию на лечение, откуда радовала поклонников новыми публикациями.

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