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Жена осужденного Мейржана Туребаева сделала неожиданное заявление

Жена осужденного Мейржана Туребаева сделала неожиданное заявление, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2024 17:00 Фото: Instagram/dana_yesseyeva
Казахстанская бизнесвумен и пятикратная мать Дана Есеева заявила, что жизнь заставила ее жить своей жизнью, сообщает Zakon.kz.

Супруга осужденного вайнера Мейржана Туребаева 23 июля 2024 года опубликовала в Instagram кадры из новой фотосессии.

Дана призналась, что раньше она не понимала, что такое "жить своей жизнью".

"А потом кааааак поняла. Жизнь заставила жить своей жизнью", – заявила Есеева.

Под публикацией комментаторы назвали бизнесвумен сильной и попросили ее не вживаться в "свою" жизнь:

  • "Сильная, но в тоже время нежная, как бутон розы, красивая женщина!"
  • "Потому что его нет рядом, но он вернется, ты только не вживайся в "свою" жизнь полностью. Вас двое".

Также подписчики закидали Дану комплиментами, сравнив ее с Памелой Андерсон и Дженнифер Лопес:

  • "Памела".
  • "Это кто, JLo? .... Нее, это круче, это Дана".
  • "Так сохранилась после пяти родов. Огонь".
  • "Первое впечатление – русалочка (из-за волос), а потом, учитывая металлический наряд, а также и саму вашу жизнь (достижения, трудности) – супер-женщина (или чудо-женщина), только еще на голову металлический венец".

Но нашлись среди фолловеров и те, кому образ Есеевой не понравился:

  • "Не обижайтесь, но вам не идет, не ваш стиль".
  • "Не обижайтесь, но странно смотрится полуголый образ".

Напомним, Алмалинский районный суд вынес приговор вайнерам Мейржану Туребаеву и Мейирхану Шерниязову 23 июня 2023 года. Они получили по пять лет лишения свободы в колонии минимальной безопасности. Всего по делу о финансовой пирамиде Mudarabah Capital проходили 12 подсудимых. Остальным фигурантам дали от восьми до 14 лет лишения свободы. В общей сложности финпирамида собрала более 2 млрд тенге от 160 вкладчиков.

19 мая 2024 года Дана Есеева рассказала, что Мейржана Туребаева отпустили домой. Она уточнила, что у мужа "краткосрочный отпуск, положенный по закону". Вайнер, отбывающий наказание в павлодарской колонии, трудится разнорабочим в РГП "Енбек". 7 июня стало известно, что он вернулся в колонию.

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