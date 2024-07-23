Жена осужденного Мейржана Туребаева сделала неожиданное заявление
Супруга осужденного вайнера Мейржана Туребаева 23 июля 2024 года опубликовала в Instagram кадры из новой фотосессии.
Дана призналась, что раньше она не понимала, что такое "жить своей жизнью".
"А потом кааааак поняла. Жизнь заставила жить своей жизнью", – заявила Есеева.
Под публикацией комментаторы назвали бизнесвумен сильной и попросили ее не вживаться в "свою" жизнь:
- "Сильная, но в тоже время нежная, как бутон розы, красивая женщина!"
- "Потому что его нет рядом, но он вернется, ты только не вживайся в "свою" жизнь полностью. Вас двое".
Также подписчики закидали Дану комплиментами, сравнив ее с Памелой Андерсон и Дженнифер Лопес:
- "Памела".
- "Это кто, JLo? .... Нее, это круче, это Дана".
- "Так сохранилась после пяти родов. Огонь".
- "Первое впечатление – русалочка (из-за волос), а потом, учитывая металлический наряд, а также и саму вашу жизнь (достижения, трудности) – супер-женщина (или чудо-женщина), только еще на голову металлический венец".
Но нашлись среди фолловеров и те, кому образ Есеевой не понравился:
- "Не обижайтесь, но вам не идет, не ваш стиль".
- "Не обижайтесь, но странно смотрится полуголый образ".
Напомним, Алмалинский районный суд вынес приговор вайнерам Мейржану Туребаеву и Мейирхану Шерниязову 23 июня 2023 года. Они получили по пять лет лишения свободы в колонии минимальной безопасности. Всего по делу о финансовой пирамиде Mudarabah Capital проходили 12 подсудимых. Остальным фигурантам дали от восьми до 14 лет лишения свободы. В общей сложности финпирамида собрала более 2 млрд тенге от 160 вкладчиков.
19 мая 2024 года Дана Есеева рассказала, что Мейржана Туребаева отпустили домой. Она уточнила, что у мужа "краткосрочный отпуск, положенный по закону". Вайнер, отбывающий наказание в павлодарской колонии, трудится разнорабочим в РГП "Енбек". 7 июня стало известно, что он вернулся в колонию.