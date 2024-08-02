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Без детей и на лечение: жена осужденного Мейржана Туребаева улетела на отдых

Без детей и на лечение: жена осужденного Мейржана Туребаева улетела на отдых, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2024 10:52 Фото: Instagram/dana_yesseyeva
Известный блогер, бизнесвумен и пятикратная мать Дана Есеева продолжает радовать поклонников новыми публикациями из Индии, куда она улетела на лечение и без детей, но с подругой – актрисой Саей, сообщает Zakon.kz.

Под очередной порцией снимков, опубликованных в Instagram 1 августа 2024 года, жена осужденного вайнера Мейржана Туребаева лаконично написала:

"Керала, нам здесь красиво".

Под публикацией Дану и Саю завалили комплиментами и пожелали хорошего отдыха:

  • "Красотки".
  • "Настоящая дружба".
  • "Возвращайтесь домой".
  • "Грациозные и женственные".
  • "Хорошего отдыха, Дана, Сая".
  • "Наконец-то как подруги оделись. Ну, чуть-чуть похоже".

О том, что Есеева и Оразгалиева без детей улетели в Индию, стало известно несколько дней назад из их соцсетей.

"Нам нужен был этот отдых. Приехали на аюрведическое лечение, баланс между физическим телом, разумом, духом и миром вокруг человека. Будем усиливать свою энергию, прану. Вегетарианское питание, йога, медитации, массажи. Плюс ко всему невероятные виды тропической дикой природы", – писала Дана.

С тех пор многодетная мама делится своими впечатлениями об отдыхе и смешными роликами, снятыми на побережье Аравийского моря.

Напомним, Алмалинский районный суд вынес приговор вайнерам Мейржану Туребаеву и Мейирхану Шерниязову 23 июня 2023 года. Они получили по пять лет лишения свободы в колонии минимальной безопасности. Всего по делу о финансовой пирамиде Mudarabah Capital проходили 12 подсудимых. Остальным фигурантам дали от восьми до 14 лет лишения свободы. В общей сложности финпирамида собрала более 2 млрд тенге от 160 вкладчиков.

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19 мая 2024 года Дана Есеева рассказала, что Мейржана Туребаева отпустили домой. Она уточнила, что у мужа "краткосрочный отпуск, положенный по закону". Вайнер, отбывающий наказание в павлодарской колонии, трудится разнорабочим в РГП "Енбек". 7 июня стало известно, что он вернулся в колонию.

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