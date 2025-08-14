"Почему я заплакала?": в семье Мейржана Туребаева отмечают важный праздник

Фото: Instagram/dana_yesseyeva

Сегодня, 14 августа 2025 года, день рождения у казахстанского блогера, бизнесвумен и многодетной матери Даны Есеевой. Супруге вайнера Мейржана Туребаева исполняется 38 лет. Этому важному событию именинница посвятила пост в своем Instagram, сообщает Zakon.kz.

Есеева опубликовала трогательный видеоролик, в котором показала пятерых детей и супруга. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Есеева Дана Сабировна (@dana_yesseyeva) "День, чтобы напомнить себе о себе. 38 лет в любви и здравии, благодарю", – написала под постом Дана. Кроме поздравлений, имениннице пожелали, чтобы муж поскорее вышел на свободу: "С днем рождения, королева!"

"Пусть Мейржан поскорее вернется домой".

"С днем рождения, Дана! Ждем всей страной Мейржана!"

"Поздравляю, Даночка! Пусть будет жизнь наполнена радостью и счастьем".

"С днем рождения, дорогая! Счастья, любви, гармонии! Пусть детки только радуют! Люблю".

"Почему я заплакала? Поскорее бы Мейржан вышел на свободу. Хотим видеть вас счастливыми". Материал по теме Почему Мейржан Туребаев не вышел на свободу вместе с Мейирханом Шерниязовым 5 августа 2025 года Дана Есеева опубликовала видео, сгенерированное искусственным интеллектом из архивных семейных фото, которое вызвало восторг среди подписчиков.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: