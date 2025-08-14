"Почему я заплакала?": в семье Мейржана Туребаева отмечают важный праздник
Фото: Instagram/dana_yesseyeva
Сегодня, 14 августа 2025 года, день рождения у казахстанского блогера, бизнесвумен и многодетной матери Даны Есеевой. Супруге вайнера Мейржана Туребаева исполняется 38 лет. Этому важному событию именинница посвятила пост в своем Instagram, сообщает Zakon.kz.
Есеева опубликовала трогательный видеоролик, в котором показала пятерых детей и супруга.
"День, чтобы напомнить себе о себе. 38 лет в любви и здравии, благодарю", – написала под постом Дана.
Кроме поздравлений, имениннице пожелали, чтобы муж поскорее вышел на свободу:
- "С днем рождения, королева!"
- "Пусть Мейржан поскорее вернется домой".
- "С днем рождения, Дана! Ждем всей страной Мейржана!"
- "Поздравляю, Даночка! Пусть будет жизнь наполнена радостью и счастьем".
- "С днем рождения, дорогая! Счастья, любви, гармонии! Пусть детки только радуют! Люблю".
- "Почему я заплакала? Поскорее бы Мейржан вышел на свободу. Хотим видеть вас счастливыми".
5 августа 2025 года Дана Есеева опубликовала видео, сгенерированное искусственным интеллектом из архивных семейных фото, которое вызвало восторг среди подписчиков.
