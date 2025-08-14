#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

"Почему я заплакала?": в семье Мейржана Туребаева отмечают важный праздник

вайнер Мейржан Туребаев, блогер и бизнесвумен Дана Есеева, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2025 14:45 Фото: Instagram/dana_yesseyeva
Сегодня, 14 августа 2025 года, день рождения у казахстанского блогера, бизнесвумен и многодетной матери Даны Есеевой. Супруге вайнера Мейржана Туребаева исполняется 38 лет. Этому важному событию именинница посвятила пост в своем Instagram, сообщает Zakon.kz.

Есеева опубликовала трогательный видеоролик, в котором показала пятерых детей и супруга.

"День, чтобы напомнить себе о себе. 38 лет в любви и здравии, благодарю", – написала под постом Дана.

Кроме поздравлений, имениннице пожелали, чтобы муж поскорее вышел на свободу:

  • "С днем рождения, королева!"
  • "Пусть Мейржан поскорее вернется домой".
  • "С днем рождения, Дана! Ждем всей страной Мейржана!"
  • "Поздравляю, Даночка! Пусть будет жизнь наполнена радостью и счастьем".
  • "С днем рождения, дорогая! Счастья, любви, гармонии! Пусть детки только радуют! Люблю".
  • "Почему я заплакала? Поскорее бы Мейржан вышел на свободу. Хотим видеть вас счастливыми".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2025 14:45
Почему Мейржан Туребаев не вышел на свободу вместе с Мейирханом Шерниязовым

5 августа 2025 года Дана Есеева опубликовала видео, сгенерированное искусственным интеллектом из архивных семейных фото, которое вызвало восторг среди подписчиков.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
