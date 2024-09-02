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Оксана Самойлова собрала троих дочерей в школу за 100 тыс. тенге

Оксана Самойлова собрала детей в школу, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2024 05:17 Фото: Instagram/samoylovaoxana
Российский блогер и бизнесвумен Оксана Самойлова рассказала, что смогла бюджетно приобрести школьную одежду для дочерей к 1 сентября. В этом году ей удалось уложиться в 20 тыс. рублей (105 338 тенге), хотя в прошлом только форма обошлась примерно в полмиллиона, сообщает Zakon.kz.

Ко Дню знаний супруга Джигана Оксана Самойлова практически не готовилась, поскольку была занята на съемках. В связи с этим блогерша закупила все необходимое к школе на маркетплейсах в самый последний момент – от ручек за 59 рублей (310 тенге) до пиджака за пару тысяч рублей.

Ранее, как говорит Самойлова, она все приобретала в оффлайн-магазинах, где только одежда для дочерей выходила в полмиллиона.

О том, как мотивировать детей усердно заниматься уроками, Оксана тоже высказывается открыто. По ее мнению, лучше всего использовать финансовые привилегии: Самойлова платит детям за успехи в учебе. При этом систему штрафов она не использует.

Жена Джигана еще пару лет назад следила за успеваемостью наследниц более дотошно, а теперь относится к этому пункту гораздо спокойнее. Звездная родительница уверена, что не следует ссориться с детьми из-за отметок, поскольку важнее всего – реальные знания.

Ранее российская модель Оксана Самойлова приняла участие в популярном шоу "Выжить в Дубае. Возвращение". Правда поклонники во время трансляции увидели ее в неприглядном образе и массово отписались от звезды.

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