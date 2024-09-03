О страшном случае в семье рассказал Иван Охлобыстин

Российский актер Иван Охлобыстин поделился историей, как чуть не потерял дочку, сообщает Zakon.kz.

Рассказ он начал с того, что в сентябре 2024 года запланирована свадьба его третьей дочки Вари.

"Варя работает музыкальным редактором, пишет музыку. У нее с женихом свой бизнес, какие-то мегасалоны, мужские парикмахерские. Макс Захаров, ее жених, один из лучших барберов в России. У них вообще клевая пара, очень смешная, все как надо. Теплые отношения, легкие, радостные. То есть, они не скучают, они все время на позитиве. Это бывает тогда, когда ты встретил своего человека, когда ты любишь. Я рад за них, как у них все складывается", – написал актер в Telegram.

И потом вспомнил случай, как Варя чуть не умерла в младенчестве.

"Мы ее завернули в кокон классическим пеленанием, положили под одеяло. И сами уснули, были выжатые, как лимон. Она плакала-плакала и сползла по подушке. И лицо ей закрыло одеялом. Видимо, был недостаток кислорода. Мы вызвали одну скорую, приехал ленивый врач, но я сердцем почувствовал, что не надо его слушать. Он говорит: дайте ей валерьянки. Но я вижу, что ребенок синий, и у него такие странные застывшие глаза… Я вызвал еще одну скорую, приехала реанимация, и врач говорит: она же в предкоматозном состоянии, у нее кислородное голодание", – поделился Иван Охлобыстин.

Варя, заключил он, около трех недель потом лежала в больнице.

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