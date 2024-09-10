Димаш Кашкен и Мерей Абилова стали родителями
Фото: Instagram/abilovva_m
Известный футболист Динмухаммед Кашкен и блогер-миллионник Мерей Абилова, которых прозвали одной из самых красивых пар Казахстана, стали родителями, сообщает Zakon.kz.
Об этом в своем Instagram сегодня, 10 сентября 2024 года, рассказала молодая мамочка.
"Добро пожаловать в жизнь, доча!" – написала Мерей Абилова.
Судя по дате, которую блогер указала под публикацией, радостное событие произошло еще несколько дней назад – 5 сентября.
Также Мерей раскрыла имя дочери – ее назвали Мариям.
Фото: Instagram/abilovva_m
Комментаторы поздравили Абилову с новым статусом и пожелали быстрого восстановления:
- "Бауы берік болсын".
- "Мерей, ты все делаешь молча, да?"
- "Добро пожаловать, маленький человечек".
- "Поздравляю, желаю крепкого здоровья и быстрого восстановления".
Отметим, что Мерей долгое время скрывала свое интересное положение. И объявила об этом лишь 17 июня.
О том, что Динмухаммед Кашкен и Мерей Абилова поженились, стало известно в сентябре 2023 года.
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