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Димаш Кашкен и Мерей Абилова стали родителями

Димаш Кашкен и Мерей Абилова стали родителями, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 14:43 Фото: Instagram/abilovva_m
Известный футболист Динмухаммед Кашкен и блогер-миллионник Мерей Абилова, которых прозвали одной из самых красивых пар Казахстана, стали родителями, сообщает Zakon.kz.

Об этом в своем Instagram сегодня, 10 сентября 2024 года, рассказала молодая мамочка.

"Добро пожаловать в жизнь, доча!" – написала Мерей Абилова.

Судя по дате, которую блогер указала под публикацией, радостное событие произошло еще несколько дней назад – 5 сентября.

Также Мерей раскрыла имя дочери – ее назвали Мариям.

Димаш Кашкен и Мерей Абилова стали родителями, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 14:43

Фото: Instagram/abilovva_m

Комментаторы поздравили Абилову с новым статусом и пожелали быстрого восстановления:

  • "Бауы берік болсын".
  • "Мерей, ты все делаешь молча, да?"
  • "Добро пожаловать, маленький человечек".
  • "Поздравляю, желаю крепкого здоровья и быстрого восстановления".

Отметим, что Мерей долгое время скрывала свое интересное положение. И объявила об этом лишь 17 июня.

О том, что Динмухаммед Кашкен и Мерей Абилова поженились, стало известно в сентябре 2023 года.

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