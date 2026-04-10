Мерей Абилова и Динмухаммед Кашкен ждут пополнения в семье
Фото: Instagram/dimash_kashken
Популярный казахстанский блогер Мерей Абилова и ее супруг, профессиональный футболист Динмухаммед Кашкен, поделились с поклонниками радостным известием. Звездная пара официально объявила, что готовится к пополнению в семье, передает Zakon.kz.
Радостную новость Мерей Абилова опубликовала на своей странице в Instagram, представив серию кадров из новой эффектной фотосессии. На снимках отчетливо заметны изменения в фигуре блогера, которые она подчеркнула элегантным образом.
"+1 к нашей любви", – трогательно подписала 10 апреля 2026 года публикацию молодая мама, тем самым подтвердив вторую беременность.
Новость вызвала широкий резонанс среди подписчиков и коллег по цеху. В комментариях под постом казахстанцы выражают свой восторг и оставляют многочисленные пожелания здоровья и благополучия.
- Поздравляю!
- Так рада за вас, легких родов тебе.
- Поздравляю!!! Легкой беременности!
- Как это чудесно!! Поздравляю!!!
- Правильно, по молодости надо рожать, у деток будет крепкое здоровье.
Отметим, что супруги уже воспитывают дочь Марьям, и теперь фанаты пары гадают, кто же родится у знаменитостей на этот раз.
О том, что Динмухаммед Кашкен и Мерей Абилова поженились, стало известно в сентябре 2023 года.
Поделитесь новостью
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript