Лайфхак блогера про работу рассмешил Казнет
Фото: Instagram/lodochnikov_official_page
Популярный блогер из Астаны Алексей Лодочников 10 сентября 2024 года показал, как сделать вид, что ты занят на работе, сообщает Zakon.kz.
Оказалось, все очень просто. По словам блогера, нужно просто быстро ходить по офису.
"Все очень просто! И шеф даже не узнает", – добавил Алексей Лодочников.
Лайфхак рассмешил пользователей Казнета. Некоторые комментаторы подтвердили, что он рабочий, а другие пообещали проверить. Третьи просто позавидовали коллегам блогера:
- "Надо попробовать".
- "Кстати, это работает".
- "Наши секреты раскрываете".
- "Еще сделаешь вид, типа "я только работаю".
- "Блин, классно же, когда такие коллеги рядом".
- "Как же вам повезло, кто с Алексеем работает. Думаю, с ним всегда весело".
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В ноябре 2023 года Алексей Лодочников перепел хит певицы Алины Шакиевой под названием "Ұйқым келмейді" ("Не хочу спать"), изменив текст песни. Новое звучание нашумевшей композиции рассмешило казахстанцев и напомнило им их каждое утро.
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