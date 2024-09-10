Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Лайфхак блогера про работу рассмешил Казнет

Лайфхак блогера про работу рассмешил Казнет, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 17:10 Фото: Instagram/lodochnikov_official_page
Популярный блогер из Астаны Алексей Лодочников 10 сентября 2024 года показал, как сделать вид, что ты занят на работе, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, все очень просто. По словам блогера, нужно просто быстро ходить по офису.

"Все очень просто! И шеф даже не узнает", – добавил Алексей Лодочников.

Лайфхак рассмешил пользователей Казнета. Некоторые комментаторы подтвердили, что он рабочий, а другие пообещали проверить. Третьи просто позавидовали коллегам блогера:

  • "Надо попробовать".
  • "Кстати, это работает".
  • "Наши секреты раскрываете".
  • "Еще сделаешь вид, типа "я только работаю".
  • "Блин, классно же, когда такие коллеги рядом".
  • "Как же вам повезло, кто с Алексеем работает. Думаю, с ним всегда весело".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 17:10
Победитель проекта "100 новых лиц" Лодочников: Народное пение на домбре — это моя фишка
, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 17:10

В ноябре 2023 года Алексей Лодочников перепел хит певицы Алины Шакиевой под названием "Ұйқым келмейді" ("Не хочу спать"), изменив текст песни. Новое звучание нашумевшей композиции рассмешило казахстанцев и напомнило им их каждое утро.

Читайте также

41-летняя Анна Седокова кардинально сменила имидж
41-летняя Анна Седокова кардинально сменила имидж
Say Mo обратилась с важным заявлением к своим слушателям
Say Mo обратилась к своим слушателям
Усипхан Сейтимбет скончался, актер
Скончался известный казахстанский актер театра и кино
Динара Халдарова
Астана 2024 год Блогеры Казахстанский шоу-бизнес
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Боксерша обратилась к Илону Маску
Скандальная боксерша Олимпиады-2024 обратилась к Илону Маску
Дожди с переходом в снег ожидаются в Казахстане
Дожди с переходом в снег ожидаются в Казахстане
Драмой завершился матч Казахстана против Словении
Драмой завершился матч Казахстана против Словении
Исследования Антарктиды
Ученые установили, когда в последний раз Антарктида была свободна ото льда
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: