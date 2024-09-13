Евгений Чебатков опубликовал архивное фото с умершим отцом в день своего рождения

Популярный стендап-комик из Казахстана Евгений Чебатков 13 сентября отмечает день рождения. Сегодня ему исполнилось 34 года. Об этом соведущий подкаста "История на ночь" напомнил подписчикам в своих социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Рассказал о важном событии Чебатков в своем Telegram-канале.

"Дорогие подписчики, спасибо вам! Мы тут с вами в диалоге, контакте, коннекте, а это означает, что мы друг-другу постоянно отдаем частичку себя. Буду духовно, морально, нравственно расти, писать больше приколов, придумывать новое. Спасибо вам! Мне сегодня стукнуло 34". Евгений Чебатков

К подписи к посту он прикрепил детское фото из Усть-Каменогорска.

Фото: Telegram/chebatkov

Тем временем на странице в Instagram размещено детское фото с отцом Евгения.

Стоит отметить, что Чебатков не стесняется говорить о том, что его отец имел криминальное прошлое и отсидел многолетний срок. Он провел в тюрьме 17 лет. После освобождения отец Евгения скончался.

Фото: Instagram/chebatkov_yevgeniy

3 сентября ведущий рассказал, как в Астане "встречают по одежке". Тогда он шутливо описал несколько ситуаций, когда его друга не хотели пускать на парковки дорогостоящих гостиниц.