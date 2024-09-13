87-летний дедушка Динары Сатжан специально приехал на Игры кочевников

Популярная казахстанская телеведущая Динара Сатжан рассказала, что ее дедушка намеренно приехал из поселка Жанаарка Карагандинской области в Астану, чтобы увидеть Всемирные игры кочевников, сообщает Zakon.kz.

Фотографии бизнесвумен разместила на личной странице в Instagram 13 сентября 2024 года.

Сатжан уточнила, что каждый день "аташка ходит в этноаул и на сами соревнования как на работу".

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В июне 2024 года Хамзе Сатжанову исполнилось 87 лет.

Напомним, что по итогам Всемирных Игр кочевников Казахстан завоевал сразу 114 медалей: 44 золотых, 33 серебряных и 37 бронзовых. Такой прекрасный результат позволил национальной сборной нашей страны занять первое место в общем медальном зачете. На втором месте – команда из Кыргызстана. Третье почетное место занимает Узбекистан.