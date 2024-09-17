Мама Кайрата Нуртаса станцевала с двумя снохами
Фото: Instagram/gulziraaidarbekova
16 сентября Гульзира Айдарбекова показала казахстанцам, как танцуют ее невестки, сообщает Zakon.kz.
Видео с танцевальным трио звездная мама опубликовала на своей странице в Instagram. На видео, помимо нее танцуют супруги младших сыновей – Аяна и Зангара.⠀
"Так бывает, когда мы встречаемся после длительной разлуки и соскучились друг по другу", – подписала видео Айдарбекова.⠀
В комментариях Instagram-пользователи сразу указали на отсутствие старшей снохи, которая является супругой Кайрата Нуртаса. Большинство комментаторов сошлись в симпатиях именно к Жулдыз Абдукаримовой и оставили ей под публикацией свекрови слова-поддержки.
Совпадение или нет? Ведь днем ранее Жулдыз опубликовала на своей странице в Instagram фотографию с мамой.
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