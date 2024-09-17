Мама Кайрата Нуртаса станцевала с двумя снохами

16 сентября Гульзира Айдарбекова показала казахстанцам, как танцуют ее невестки, сообщает Zakon.kz.

Видео с танцевальным трио звездная мама опубликовала на своей странице в Instagram. На видео, помимо нее танцуют супруги младших сыновей – Аяна и Зангара.⠀

"Так бывает, когда мы встречаемся после длительной разлуки и соскучились друг по другу", – подписала видео Айдарбекова.⠀

В комментариях Instagram-пользователи сразу указали на отсутствие старшей снохи, которая является супругой Кайрата Нуртаса. Большинство комментаторов сошлись в симпатиях именно к Жулдыз Абдукаримовой и оставили ей под публикацией свекрови слова-поддержки.

Совпадение или нет? Ведь днем ранее Жулдыз опубликовала на своей странице в Instagram фотографию с мамой.