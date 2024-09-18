Евгений Чебатков на казахском языке обратился к подписчикам

Популярный стендап-комик из Казахстана Евгений Чебатков уже давно не живет на родине. Но часто возвращается и не забывает друзей. Свидетельством тому стал его новый пост на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Чебатков знает несколько языков и активно использует эти навыки в жизни.

В публикации за 18 сентября 2024 года ведущий обратился к подписчикам на казахском языке. Оказалось, что он приглашает казахстанцев сходить в кинотеатры на новый фильм своего друга, где он присутствует в небольшом эпизоде.

Комментаторы поблагодарили Евгения. А один из них заявил следующее: "За пост на казахском – тройной лайк".

13 сентября 2024 года Чебаткову исполнилось 34 года. В этот день он опубликовал архивное фото с умершим отцом. Немного ранее, 3 сентября, ведущий рассказал, как в Астане "встречают по одежке". Тогда он шутливо описал несколько ситуаций, когда его друга не хотели пускать на парковки дорогостоящих гостиниц.