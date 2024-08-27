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На Ксению Бородину накинулись хейтеры за видео с новым возлюбленным

На Ксению Бородину накинулись хейтеры за видео с новым возлюбленным, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2024 16:54 Фото: Instagram/borodylia
Известная российская телеведущая и блогер Ксения Бородина, которая делится в соцсетях милыми видео, снятыми с новым возлюбленным – участником шоу "Последний герой. Русский сезон" Николаем Сердюковым, нарвалась на хейтеров, сообщает Zakon.kz.

27 августа 2024 года бывшая ведущая скандального проекта "Дом-2" поделилась очередным роликом с любимым.

"Мне так нравится, что огромное количество женщин пишут мне в директ, что я дала им надежду, а главное веру в то, что можно встретить человека даже после 40. А я никогда на себе крест не ставила и всегда знала, что еще буду любить и буду любима, не важно, сейчас в моменте или на всю жизнь. Я действительно говорила, что счастье любит тишину и лучше это не выставлять, но только идиоты не меняют свое мнение и моя категоричность улетучилась в тот момент, когда я поняла, что хочу быть с тобой… Спасибо, что делаешь счастливой, а прогнозы могут делать только синоптики, и то о погоде", – трогательно обратилась 41-летняя Бородина к 36-летнему Сердюкову.

Хейтерам не понравилось высказывание ведущей про 40-летних, а также и то, что на каждом видео возлюбленные демонстративно целуются и обнимаются. Многие до сих пор не верят в искренность этой пары и считают, что таким образом они набирают себе подписчиков:

  • "Ксюш, у вас губы сотрутся скоро".
  • "Ксения, как можно не видеть очевидного?"
  • "Счастье любит тишину, но блог Николая сам себя не раскрутит".
  • "Чет перебор уже в ленте. Зачем столько показывать, как вы целуетесь и обнимаетесь?"
  • "После 40 полный пипец у женщин, да? Или ее так разнесло от того, что Курбан снова станет папой?"
  • "Рилсы подростковые какие-то в ленте 40-летней женщины. На языке молодежи это называется кринж!"
  • "Да это не любовь, контент делают друг другу. Они только рилсы и снимают. Когда люди влюблены, я думаю, им не до соцсетей".

Но в комментариях нашлись и те, кто просто порадовался за Бородину и Сердюкова:

  • "На глазах цветет Ксюша".
  • "Ксюша, вы просто очень красивая".
  • "Большая сила в том, чтобы не только менять свое мнение относительно взглядов на жизнь, но и признаваться в этом миллионам".
  • "Кто пишет негатив... неужели нельзя держать при себе свое мнение, которое... никому не интересно, людям хорошо вместе, какая разница, что между ними".

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В начале августа 2024 года Ксения Бородина опубликовала фото с новым возлюбленным. Несмотря на то, что лицо любимого телеведущая не показала, внимательные пользователи Сети узнали в нем блогера и участника шоу "Последний герой. Русский сезон" Николая Сердюкова. Согласно информации из открытых источников, ему 36 лет и он активно занимается продвижением соцсетей.

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