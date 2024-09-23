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Жулдыз Абдукаримова осознала, как стать счастливой

Жулдыз Абдукаримова рассказала, как быть счастливой, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2024 10:40 Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Супруга известного казахстанского исполнителя Кайрата Нуртаса Жулдыз Абдукаримова написала большой пост-обращение. В нем многодетная мама поведала о том, как быть счастливой, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, в современном мире довольно сложно успевать и совмещать домашние дела, воспитание детей и работу.

Далее она уточняет, что после осмысления и не пытается все успеть.

"Главное в моей жизни – это я сама. Я не думаю, что могу все. Моя цель – быть счастливой".Жулдыз Абдукаримова

В продолжении блогер подчеркивает необходимость быть в гармонии с собой.

"Только в счастливом состоянии я могу подарить тепло и доброту, любовь и заботу своей семье и окружающим. Счастье находишь только тогда, когда находишься в гармонии с самим собой. Новое окружение, новые отношения, модная одежда не сделают вас счастливыми. Настоящее счастье – это мир в сердце".Жулдыз Абдукаримова

Пользователи Сети под постом оставили многочисленные комментарии, отметив естественную красоту Абдукаримовой.

Несколько дней ранее жена Нуртаса восхитила любителей театра своей игрой. Абдукаримова опубликовала философский пост, в котором поделилась мыслями о сыгранной главной роли в спектакле.

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