Жулдыз Абдукаримова осознала, как стать счастливой
Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Супруга известного казахстанского исполнителя Кайрата Нуртаса Жулдыз Абдукаримова написала большой пост-обращение. В нем многодетная мама поведала о том, как быть счастливой, сообщает Zakon.kz.
По ее словам, в современном мире довольно сложно успевать и совмещать домашние дела, воспитание детей и работу.
Далее она уточняет, что после осмысления и не пытается все успеть.
"Главное в моей жизни – это я сама. Я не думаю, что могу все. Моя цель – быть счастливой".Жулдыз Абдукаримова
В продолжении блогер подчеркивает необходимость быть в гармонии с собой.
"Только в счастливом состоянии я могу подарить тепло и доброту, любовь и заботу своей семье и окружающим. Счастье находишь только тогда, когда находишься в гармонии с самим собой. Новое окружение, новые отношения, модная одежда не сделают вас счастливыми. Настоящее счастье – это мир в сердце".Жулдыз Абдукаримова
Пользователи Сети под постом оставили многочисленные комментарии, отметив естественную красоту Абдукаримовой.
Несколько дней ранее жена Нуртаса восхитила любителей театра своей игрой. Абдукаримова опубликовала философский пост, в котором поделилась мыслями о сыгранной главной роли в спектакле.
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